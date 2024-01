Afrique du Sud : la sécurité privée en plein essor face à la criminalité

L'industrie de la sécurité privée en Afrique du Sud est en plein essor alors que la police lutte contre des niveaux records de criminalité.

Le pays de 62 millions d'habitants a enregistré une moyenne quotidienne de 75 meurtres et 400 vols avec circonstances aggravantes au cours de l'année jusqu'en février 2023, selon les statistiques officielles.

Bien qu'il soit le pays le plus développé d'Afrique, l'Afrique du Sud affiche également l'un des taux de criminalité violente les plus élevés au monde.

Des experts ont averti que la police sud-africaine perd la bataille contre la criminalité. Cependant, tandis que l'industrie de la sécurité privée connaît une croissance exponentielle, seuls quelques-uns peuvent se permettre ces services, laissant la grande majorité des Sud-Africains dépendre d'une force policière sous-dotée et désorganisée, selon les experts.

"La situation ne s'améliore pas, elle empire", a déclaré Anton Koen, ancien policier désormais à la tête d'une société de sécurité privée spécialisée dans la recherche et la récupération de véhicules volés et détournés.

"Le taux de meurtre est le plus élevé depuis 20 ans, la violence s'aggrave parce que notre système judiciaire semble nous faire défaut, nous, le public sud-africain."

Selon l'Autorité de régulation de l'industrie de la sécurité privée (PSIRA), il y a plus de 2,7 millions d'agents de sécurité privés enregistrés dans le pays, faisant de l'industrie de la sécurité en Afrique du Sud l'une des plus importantes au monde. Cela se compare à moins de 150 000 policiers pour les 62 millions d'habitants du pays.

Les entreprises de sécurité privée facturent des frais mensuels pour patrouiller dans les quartiers et fournir des réponses armées aux systèmes d'alarme de leurs clients. Elles proposent également des services de suivi et de récupération de voitures, ce qui les amène souvent à participer à des courses-poursuites à grande vitesse contre des voleurs de voitures et des preneurs d'otages.

Les chiffres de la PSIRA montrent que le nombre d'entreprises de sécurité en Afrique du Sud a augmenté de 43% au cours de la dernière décennie, tandis que le nombre d'agents de sécurité enregistrés a augmenté de 44%.

Des journalistes de l'Associated Press ont accompagné des agents de sécurité privée lors de patrouilles dans les banlieues de l'est de Johannesburg, où il était évident qu'ils assuraient le rôle de la police dans de nombreuses situations.

Koen était armé d'un fusil d'assaut et portait un gilet pare-balles pendant sa patrouille dans son véhicule de réponse, équipé de caméras et de la technologie d'identification des plaques d'immatriculation qui peut repérer les véhicules suspects.

Au cours d'une des patrouilles, Koen s'est précipité là où deux suspects avaient été appréhendés par d'autres agents de sécurité privée après qu'un véhicule dans lequel ils se trouvaient a été lié à des cambriolages et des vols à main armée.

Les suspects ont été remis à un commissariat de police voisin, ce qui arrive généralement à ceux appréhendés par des entreprises de sécurité.

Cependant, rester en sécurité et éviter la criminalité est un autre exemple de l'inégalité flagrante qui touche l'Afrique du Sud, car seuls les quelques riches peuvent se permettre des services de sécurité privée. La majorité des Sud-Africains doivent encore compter sur une force policière sous-dotée et en difficulté.

Chad Thomas, expert en criminalité organisée qui travaille depuis plus de 30 ans dans les forces de l'ordre, a déclaré que la forte disparité de richesse est un facteur majeur dans l'augmentation de la criminalité.

Selon les chiffres de la PSIRA, plus de 580 000 agents de sécurité privée sont actuellement actifs et employés, soit plus que la police et l'armée réunies.

La criminalité violente en Afrique du Sud a explosé au cours de la dernière décennie après une période de nette diminution. Il y a eu 27 494 meurtres en Afrique du Sud au cours de l'année jusqu'en février 2023, contre 16 213 en 2012-2013. Le taux d'homicides de l'Afrique du Sud en 2022-2023 était de 45 pour 100 000 habitants, contre un taux de 6,3 aux États-Unis et d'environ 1 dans la plupart des pays européens.

La police indique que 10 000 nouveaux policiers entrent en service depuis le début de 2024, dans le but d'inverser la tendance.

Pour indiquer que la police est dépassée, les autorités locales de la province du Gauteng, qui inclut Johannesburg, la plus grande ville d'Afrique du Sud, ont récemment introduit leurs propres gardiens de la paix pour aider à l'application de la loi.

Les gardiens de la paix en uniforme mais non armés apportent leur soutien aux opérations de police, mais leur statut juridique suscite des questions. Thomas a déclaré que la criminalité "peut prospérer dans un environnement où il y a une force de police désorganisée."

"Nous n'avons pas une force de police désorganisée parce qu'elle a été conçue pour être désorganisée", a-t-il dit.

"C'est simplement parce qu'ils n'ont pas suffisamment de ressources, ils n'ont pas suffisamment de capacités."