Le Burkina déplore "l'appréciation infondée" de la CEDEAO

Le gouvernement burkinabè a réagit mardi à un communiqué de la Commission de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) en date du 30 décembre 2023.

L’instance sous-régionale avait fait part dans ce communiqué de "sa préoccupation" face à ce qu’elle qualifie de "détérioration de la situation sécuritaire dans le pays".

Le burkina faso déplore cette appréciation qu'il estime infondée, et affirme que dans le cadre de sa stratégie de lutte contre le terrorisme, le pays s’est doté d’un dispositif juridique pour faciliter la sécurisation du territoire.

La Cedeao prête également aux autorités de la Transition des dérives liberticides et évoque « l’interpellation et la détention de personnalités politiques et de la société civile par les autorités de la transition ».