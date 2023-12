Ouganda : 3 morts dans une nouvelle attaque attribuée aux ADF

Une femme âgée et deux enfants ont péri dans l'incendie de leur maison lundi par des rebelles présumés des Forces démocratiques alliées (ADF) affiliés au groupe État islamique, dans un village de l'ouest de l'Ouganda, a-t-on appris mardi auprès des autorités locales.

L'attaque s'est déroulée dans un village reculé du district de Kamwenge, déjà le théâtre d'une attaque une semaine plus tôt attribuée aux ADF et dans laquelle dix villageois ont été tués et brûlés.

Selon le commissaire du district de Kamwenge, Isiah Byarugaba, interrogé par l'AFP, les assaillants ont mis le feu à une maison dans laquelle se trouvaient les victimes.

"Les rebelles ADF ont tué trois personnes, une femme âgée et deux de ses petits-enfants. Ils ont péri brûlés dans leur maison la nuit dernière", a-t-il déclaré. L'armée et la police se sont lancées à la poursuite des rebelles, a-t-il ajouté.

"Nous sommes sur le terrain pour évaluer la situation et nous mobilisons la communauté locale pour prévenir de telles attaques lâches par les terroristes des ADF contre des civils innocents", a-t-il précisé.

A l'origine des rebelles ougandais majoritairement musulmans, les ADF, ont fait souche depuis le milieu des années 1990 dans l'est de la RDC, où ils ont tué des milliers de civils. En 2019, ils ont prêté allégeance à l'EI, qui revendique désormais certaines de leurs actions et les présente comme sa "province d'Afrique centrale".

L'Ouganda et la RDC ont lancé une offensive conjointe en 2021 pour chasser les ADF de leurs bastions congolais, sans parvenir jusqu'à présent à mettre fin aux attaques du groupe.

En octobre, deux touristes, un Britannique et une Sud-Africaine en voyage de noces ainsi que leur guide ont été tués dans le parc Queen Elizabeth (ouest), lors d'une dans une attaque revendiquée par le groupe État islamique.

En juin, 42 personnes, dont 37 élèves, ont été tuées dans un lycée de l'ouest ougandais lors d'une attaque également attribuée aux ADF.