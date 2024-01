Ouganda : menace sur le "tonto", alcool traditionnel à base de bananes

En Ouganda, la production de la légendaire bière tonto est menacée par la bière en bouteille, bon marché, en plus du fait que les autorités prennent des mesures pour freiner la production de ce qui est considéré comme des bières artisanales illicites.

Quelque part en Ouganda, Mzee Girino Ndyanabo fabrique du Tontomela, appelé aussi Tonto; de la bière traditionnelle, à base de bananes et d'herbes dans un tronc d'arbre conditionner à cet effet. Drôle de brasserie, pour une boisson sucrée et alcoolisée dont raffolent les Ougandais. Sauf que cette bière pourrait bientôt se voir interdite dans le pays. Les autorités la trouvent illicite.

« J’ai commencé à découvrir la bière locale quand j’étais encore jeune grâce à mon père. Il brasserait comme nous l'avons fait, mais il fermenterait dans un pot en argile ou à l'aide d'une calebasse. Aujourd’hui, nous laissons l’alcool fermenter dans le bateau et une fois qu’il est prêt, je me rends à Mbarara pour le vendre". Affirme, Mzee Girino Ndyanabo, brasseur local.

Cependant, les communautés commencent à avoir une préférence pour le matooke, une purée féculente de banane, qui menace la réputation du Tonto.

« Les gens n'aiment pas planter là où nous produisons notre « tonto » locale. Ils se mettent au Matooke pour l'argent. Les gens ne veulent pas y planter et ceux qui le font, ont des terres qui ne sont plus fertiles pour la banane. » Estime Benson Muhereza, consommateur local de bière

Les bières en bouteilles ont le vent en poupe. Christine Kyomuhangi, est quant à elle, vendeuse de Tondo, elle comprends la menace qui pèse sur son business.

"J'éduque mes enfants en vendant de l'alcool et des bières locales tonto maintenant. Mon premier-né est en 4e année et mon deuxième est en 4e primaire. Les autres n'ont pas commencé l'école, mais je gagne ma vie et éduque mes enfants en vendant de l'alcool ". Déclare Christine Kyomuhangi, vendeuse de bière locale.

Un projet de loi vise à réglementer la production et la vente d'alcool. Des mesures qui menacent la production de boissons artisanales. Mais Ndyanabo, lui, implique désormais sa famille, pour pérenniser la fabrication de la bière locale.