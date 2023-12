Présidentielle en RDC : à Goma, Tshisekedi promet de chasser le M23

Félix Tshisekedi était en campagne dimanche à Goma, capitale de la province du nord-Kivu, depuis plusieurs jours à nouveau encerclée au nord et à l'ouest par les rebelles du M23, appuyés par l'armée rwandaise.

L'insécurité dans la province était au centre du discours du président candidat.

"Le 20 décembre, j'ai besoin de vos voix pour que nous puissions continuer le combat pour la libération de notre pays. Je vous promets que ce combat va continuer et que nous allons débarrasser notre pays des terroristes du M23 qui ont été amenés par leur chef Paul Kagame'', a déclaré Félix Tshisekedi.

Pourtant, des combats ont lieu depuis plusieurs jours dans les montagnes surplombant la ville. Les rebelles ont mis en déroute l'armée congolaise - appuyée par des soldats burundais et des "instructeurs" militaires étrangers - et se sont emparés de plusieurs localités et d'une route stratégique.

La rébellion du M23, dont le soutien du Rwanda a été dénoncé par plusieurs pays occidentaux dont la France et les Etats-Unis, et qui a repris les armes fin 2021 et s'est emparé de vastes pans de territoire. Face à l’insécurité dans l’Est de la RDC, Félix Tshiskedi demande à la jeunesse de rejoindre les rangs de l'armée.

"Je vous ai dit que nous avons commencé le travail de reconstruction de notre armée et j'ai besoin de jeunes, d'hommes et de femmes courageux qui aiment leur pays, pour remplir les rangs de notre armée. Nous en avons déjà reçu 40 000, mais nous avons encore besoin de vous.", a-t-il lané à la couche juvénile.

Vendredi, au cours d'un meeting de campagne à Bukavu, capitale du Sud-Kivu, M. Tshisekedi a comparé Paul Kagame à "Adolf Hitler" et dénoncé "des visées expansionnistes".