USA : un concert de légende pour les 50 ans du hip-hop

Alors que le hip-hop commémore cinq décennies de culture, de musique et d'histoire, l'Académie des enregistrements Grammy s'apprête à célébrer cet anniversaire par un concert spécial de deux heures.

C’est dans un sous-sol du south Bronx à New york que le hip-hop a fait ses premiers pas en 1973.

"Je veux dire que c'était un sentiment incroyable parce que, vous savez, beaucoup de ces gens sont des amis de longue date", a déclaré LL Cool J, qui a produit l'événement et en a été l'hôte. "Nous avons tous participé à des tournées, nous avons tous été signés par des labels et nous avons tous fait de la musique professionnelle par le biais de la culture hip-hop. La connexion que l'on ressent avec tout le monde, la camaraderie, c'est un autre niveau, vous voyez ce que je veux dire ? C'est un bon sentiment. Et donc, oui, l'énergie que vous avez ressentie était réelle. Ce que vous avez ressenti, c'est la joie de nous voir, d'être proches les uns des autres, de traîner ensemble et d'entendre et de voir des gens différents faire des choses différentes dans cette ambiance.'', raconte LL Cool J, artiste-acteur.

L'hommage au cinquantenaire du hip-hop réunira sur scène des dizaines de légendes du rap, dont Queen Latifah, Will Smith, Chuck D, LL Cool J et bien d'autres.

Alors, vous savez, faire cette tournée était incroyable, travailler avec tous ces artistes sur la tournée. Queen Latifah, tant d'autres. Et puis le fait de le faire vivre sur la scène pour ce Grammy salute va être - je pense que les fans vont se régaler. Je pense que c'était une grande soirée. Et quand je regarde la retransmission, maintenant qu'elle a été montée et que je la revois, je veux dire que c'est excitant et que cela se traduit à l'écran de la même manière que dans la salle. Cela fait du bien.", explique LL Cool J.

Le concert a été enregistré il y a plusieurs semaines au YouTube Theatre d'Inglewood, en Californie. Occasion pour la Recording Academy de se pencher sur ses relations tendues avec le hip-hop.

"Je pense que dans le passé. Vous savez, très franchement, vous savez, le hip-hop n'a pas été content de la façon dont les artistes hip-hop ont été traités par les Grammys. Cela dit, je pense qu'Harvey apporte un leadership totalement différent. Je veux dire, vous savez, quand nous sommes allés le voir, moi, Jesse Collins et Quest - quand nous avons parlé à Harvey, il était tout à fait d'accord pour célébrer le hip-hop. Et si vous regardez ce spectacle, il n'y a pas que les LL Cool J et les Queen Latifah, vous savez, tout cela, quel que soit le niveau le plus élevé. Il s'agit d'artistes de tous les calibres et de tous les horizons - ils couvrent tout le spectre de la culture hip-hop. Et c'est important. Je pense donc qu'il ne faut pas laisser son passé prendre son avenir en otage.", a déclaré LL Cool J.

L'Académie des enregistrements a entretenu des relations tendues avec le hip-hop et s'est efforcée, ces dernières années, de mieux reconnaître ce genre musical. Le président de la Recording Academy, Harvey Mason Jr., a reconnu les erreurs de l'institution lors d'un discours prononcé à l'occasion du concert d'hommage au hip-hop.