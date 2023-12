Soudan : les USA accusent les factions rivales de "crimes de guerre"

Les Etats-Unis ont accusé mercredi les forces armées soudanaises et les Forces de soutien rapide (FSR), opposées dans un conflit dévastateur depuis des mois, de s'être livrées à des "crimes de guerre", sans pour autant leur imposer de nouvelles sanctions dans l'immédiat.

"J'ai établi que des membres des Forces armées soudanaises et des Forces de soutien rapide ont commis des crimes de guerre au Soudan", affirme le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken dans un communiqué.

Il accuse "également des membres des FSR et des milices alliées d'avoir commis des crimes contre l'humanité et des actes de nettoyage ethnique".

L'armée soudanaise et ses rivaux paramilitaires "doivent mettre fin à ce conflit maintenant, se conformer à leurs obligations en vertu du droit international humanitaire et des droits de l'Homme, et traduire en justice les responsables d'atrocités", ajoute M. Blinken dans le communiqué.

Depuis le 15 avril, les forces fidèles au chef de l'armée Abdel Fattah al-Burhane, chef de l'Etat de facto du Soudan, sont en guerre contre les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) commandées par son ancien adjoint, Mohamed Hamdane Daglo.

Plus de 10.000 personnes ont été tuées, selon une estimation prudente du Armed Conflict and Event Data Project, et l'ONU affirme que 6,3 millions de personnes ont dû fuir leurs foyers.

L'armée soudanaise et les FSR "ont semé la violence, la mort et la destruction à travers le Soudan", ajoute M. Blinken dans le communiqué.

"Les civils ont fait les frais de ce conflit inutile", dit-il encore.

"Terreur"

Citant le cas des FSR et de milices alliées, elles "ont terrorisé les femmes et les filles par des violences sexuelles, en les attaquant chez elles, en les kidnappant dans la rue ou en prenant pour cible celles qui tentaient de fuir pour se mettre en sécurité", précise-t-il.

Des actes qui font "écho", poursuit-il, à la guerre au Darfour il y a vingt ans que les Etats-Unis ont qualifié de "génocide".

Au début des années 2000, les Janjawids - qui forment aujourd'hui le gros des troupes des FSR - avaient semé la terreur dans cette région de l'ouest du Soudan, agissant pour le compte du dirigeant de l'époque Omar el-Béchir.

L'annonce américaine de mercredi n'est pas assortie de nouvelles sanctions contre le Soudan mais le porte-parole du département d'Etat, Matthew Miller, ne l'a pas exclu.

"Le fait de ne pas annoncer de sanctions aujourd'hui ne signifie pas que nous n'imposerons pas de nouvelles mesures plus tard", a-t-il dit lors d'un point presse.

Les Etats-Unis ont pris jusqu'ici une série de sanctions visant par exemple un ancien ministre des Affaires étrangères du gouvernement Béchir ou des membres des FSR, mais se sont gardés de frapper au plus haut niveau.

Des experts de l'ONU ont récemment fait état de violences sexuelles généralisées au Soudan, parfois motivées par l'appartenance ethnique et utilisées comme "un instrument de guerre".

Les Etats-Unis et l'Arabie saoudite ont parrainé une deuxième série de négociations fin octobre à Jeddah, la ville portuaire saoudienne, visant à mettre fin aux combats entre les factions rivales, mais celles-ci sont au point mort "aucune des parties n'étant prête à tenir ses engagements", selon M. Miller.

De précédentes tentatives de médiation n'ont abouti qu'à de brèves trêves, qui ont systématiquement été non respectées.

Un influent sénateur démocrate, Ben Cardin, qui préside la commission des Affaires étrangères au Sénat, a appelé mercredi l'administration Biden, "au vu de la gravité de cette qualification", à nommer un émissaire spécial afin de "coordonner les efforts de nos alliés et partenaires pour mettre fin au conflit".