Le calendrier Pirelli, une consécration pour le Ghanéen Prince Gyasi

Pour sa 50e édition, Pirelli a confié la confection de son calendrier 2024 à l'artiste ghanéen Prince Gyasi.

Une consécration pour cet artiste visuel de 28 ans, qui pour réaliser son œuvre a décidé de rendre hommage à son héritage, en s'appuyant sur la communauté ouest-africaine, et en pensant aux personnes qui l'inspirent depuis sa tendre enfance.

Le calendrier s'intitule Timeless et a été conçu entre Londres et Accra. L'artiste a minutieusement choisi les personnes qui l'inspirent depuis sa tendre enfance, pour lui, elles sont des icônes intemporelles. Une manière, dit-il d'inspirer plusieurs jeunes artistes comme lui. Prinice Gyasi laisse transparaître son âme d'enfant dans ce jeu de couleur et d'images.

Ainsi, on retrouve l'écrivaine Margot Lee Shetterly, l'actrice et chanteuse nigériane Tiwa Savage, ou encore l'auteur-compositeur-interprète Jeymes Samuel. Ce dernier raconte son expérience en étant non pas celui qui tire les ficelles en coulisses, mais l'objectif du photographe Prince Gyasi.

Des stars du cinéma comme Angela Bassett et Idris Elba, la poétesse américaine Amanda Gorman, le peintre ghanéen Amoako Bo, ou la mannequin Naomi Campbell ont accompagné l'artiste ghanéen dans son voyage. Prince Gyasi succède ainsi à la photographe australienne Emma Summerton.