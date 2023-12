Une chanson pour la cause climatique à la COP 28

Alors que se tient à Dubaï, la conférence sur le climat, les militants de la cause climatique multiplient les moyens pour faire entendre leurs voix.

Jesse David de l’alliance panafricaine pour la justice climatique a écrit une chanson qui a attiré des curieux mardi aux Émirats arabes Unis.

Pour lui, ce titre est l'un des moyens d'influencer les sphères de décisions pour préserver le climat et montrer que la jeunesse a son mot à dire dans cette question cruciale pour l'humanité. Cette COP28 survient à un moment où plusieurs pays sont lourdement impactés par le changement climatique.

L’objectif principal de cette chanson, c'est de montrer que les jeunes ont une voix dans le discours sur le climat. Nous avons une voix et nous devons être entendus, et même canaliser l’impact de manière créative, parce que nous croyons que tout le monde a un rôle à jouer, nous avons l’impact qui peut être fait en termes de politique, en termes de personnes qui entrent dans des groupes de négociation. Mais même les créatifs, nous pouvons le faire autant que d’être un ingénieur. Je suis ingénieur et musicien aussi, donc autant, je peux canaliser l’impact du côté professionnel, je peux contribuer également de manière créative et plus encore les gens entendent le message et passent à l’action, explique-t-il.

Pendant ce temps, les négociations se poursuivent sur le sort du pétrole, du gaz et du charbon, principales causes du réchauffement climatique. Plusieurs options sont sur la table, notamment une sortie ordonnée et juste des énergies fossiles.