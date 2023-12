Sierra Leone : Maada Bio se veut ferme contre la tentative de coup d'Etat

Dans un discours à la nation samedi, le président sierra-léonais Julius Maada Bio a promis d'apporter une réponse ferme à la tentative de coup d'Etat qui a eu lieu le 26 novembre dernier.

Ce jour, des hommes avaient attaqué une armurerie militaire, deux casernes, deux prisons et deux postes de police, affrontant les forces de sécurité les armes à la main, selon le ministre de l'information.

Les combats ont fait 21 morts selon les autorités et près de 200 selon l'opposition, pour la plupart des civils. L'APC a dénoncé une chasse aux sorcières et pointe du doigt une tentative du gouvernement visant à le réduire au silence. Pour le pouvoir, le coup d'Etat ne fait l'ombre d'aucun doute, il a été prémédité. De plus, une belle récompense a été promise à quiconque fournirait des informations sur les fugitifs.

Treize militaires et un civil soupçonnés d'être impliqués dans le coup de force sont en détention. Répondant aux accusations selon lesquelles les forces de sécurité traquent des communautés du nord, le président Bio a tenté de rassurer, les enquêtes seront exemptes de tout préjugé. Il a également promis de faire arrêter tous les coupables quel que soit leur statut. Il a également promis de faire arrêter tous les coupables quel que soit leur statut.

La région ouest-africaine est marquée depuis 2020 par la multiplication des coups d'Etat, au Mali, au Burkina Faso, au Niger et en Guinée. Samedi soir, le président bissau-guinéen a également dénoncé une "tentative de coup d'Etat" après des affrontements entre l'armée et des éléments des forces de sécurité dans la nuit de jeudi à vendredi.