Ghana : inondations dans le Grand Accra, plus de 200 foyers touchés

Un impressionnant débordement s'est produit dans le barrage d’Akosombo dans la ville de Dawhenya près de Prampram dans la région du Grand Accra, entraînant une élévation fulgurante du niveau des eaux.

Les habitants Dawhenya et de Prampram sont inquiets car les eaux ont atteint le niveau des fenêtres, mettant leur sécurité en danger. Les inondations de mardi matin ont touché plus de 200 maisons.

Faute de canoës, des habitants ont dû être évacués grâce aux moyens de fortune.

'' Je ne sais pas ce qui arrive à une femme enceinte et à ses enfants, je ne les ai pas vus passer.''; explique Samuel Ayitey, victime des inondations.

C'est la troisième fois cette année que cela se produit, ce qui met en évidence la nature récurrente du problème. Le barrage est prévu pour libérer automatiquement l'excédent d'eau, l'aggravation de la situation étant attribuée à l'abondance des précipitations.

Le député de Ningo-Prampram, Sam Nartey George, s'est rendu dans la zone touchée.

'' Il y a des causes naturelles à cette situation, mais elle a été exacerbée par les décisions et l'inaction des gens. L'indiscipline qui règne au sein de notre communauté fait que des personnes en paient aujourd'hui le prix. Nous devons mener des enquêtes appropriées sur cette question. Même pour que l'eau se retire, nous devons briser certaines de ces choses. Nous devons venir ici avec des engins de terrassement et les briser pour permettre à l'eau de s'écouler. Car nous ne pouvons pas permettre que la cupidité d'individus affecte la vie et les biens de l'ensemble de la communauté. C'est inacceptable.’’; a-t-il déclaré.

L'incident de Dawhenya fait suite au récent déversement du barrage d'Akosombo, qui a déplacé plus de 30 000 personnes le long du bassin de la Volta.