Kenya : des villes et villages engloutis par les eaux

D'immenses crues survenues dans le nord-est du Kenya à la suite des inondations ont englouti les routes principales, casser des ponts et rayer de la carte les villages.

Des milliers de personnes ont également été forcées de quitter leur région souvent sur des radeaux de fortune. Cette montée des eaux a causé près de 136 décès dans le pays.

Le gouvernement devrait se réunir dès lundi prochain pour apporter une réponse à cette situation dont les conséquences sanitaires sont déjà perceptibles. Selon les statistiques nationales, environ 38 des 47 comtés du pays sont touchés par les inondations et des coulées de boue.

Les pluies diluviennes et les inondations dans la Corne de l'Afrique ont fait plus de deux millions de déplacés et près de 300 morts, selon les Nations unies. Alors que la région venait de subir la pire sécheresse qu'elle ait connue depuis quarante ans, elle est désormais touchée depuis des semaines par des pluies torrentielles et des inondations liées au phénomène climatique El Nino. Cette dépression climatique devrait se prolonger jusqu'en avril dans certains pays.