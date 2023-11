Inondations en Somalie : 53 morts, craintes de catastrophe humanitaire

En Somalie, au moins 1,7 millions de personnes sinistrées se retrouvent dans le besoin humanitaire, selon des asscociations. Dans la région du fleuve Shabelle, la ville de Beledweyne coule sous les eaux qui ont déja fait 53 morts depuis lundi.

« Avant même les inondations, nous parlions de près de 15 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire en Afrique de l'Est. Aujourd'hui, nous savons que la Somalie, l'Éthiopie et le Kenya viennent de sortir d'une des plus longues périodes de sécheresse. Ce qui avait déjà entraîné le déplacement de millions de personnes et l'insécurité alimentaire. Avec les inondations, ce sont 3,1 millions de personnes supplémentaires qui sont touchées dans la région et dans 1,7 millions, rien qu'en Somalie. "A fait savoir, Shashwat Saraf, directeur des urgences pour l'Afrique de l'Est à l'International Rescue Committee (IRC).

Les eaux de crue ont balayé la ville, emportant des maisons. Les habitants cherchent refuge sur les hauteurs. La catastrophe pourrait atteindre des proportions plus importantes. l'IRC prévient.

"Plus de 1,5 million d'hectares de terres rien qu'en Somalie ont été inondés à cause des inondations, ce qui signifie en fait que nous assisterons à des pertes agricoles qui s'ajouteront à l'insécurité alimentaire, déjà existante en Somalie et dans toute la région. Le bétail est particulièrement menacé, car des maladies à transmission vectorielle et de nouvelles maladies vont apparaître." Ajoute Shashwat Saraf.

Les conditions météorologiques se sont récemment dégradées dans toute la Somalie, y compris dans la capitale Mogadiscio. Des crues soudaines ont frappé les rues principales menant à l'aéroport.

Lors d'une récente visite dans la région de Gedo, fortement touchée, le Premier ministre de Somalie, Hamza Abdi Barre a promis le soutien du gouvernement aux personnes touchées par les inondations, notamment la fourniture de bateaux d'évacuations.