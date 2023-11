Inondations en Somalie : au moins 31 morts et 500 000 déplacés

Au moins 31 personnes sont mortes et quelque 500 000 ont dû quitter leurs habitations en Somalie en raison d'inondations dues à des pluies incessantes.

La Somalie connaît depuis début octobre de fortes pluies, dues au phénomène météorologique El Niño, qui ont inondé habitations et terres agricoles. Les plus importantes destructions ont eu lieu dans la région de Gedo dans le sud, et dans celle de Hiran au centre où la rivière saisonnière Shabelle a submergé des routes et emporté des habitations dans la ville de Beledweyne.

La Somalie est confrontée à des inondations qui n'arrivent qu'une fois par siècle. La situation est exacerbée par l'impact combiné d'El Niño et du dipôle de l'océan Indien, une divergence des températures de surface de la mer entre les zones occidentales et orientales de l'océan.