La Libye multiplie les expulsions d'Étrangers. Après avoir contraint en juin dernier, près de mille Égyptiens à quitter son territoire à pied, lundi, ce sont des centaines d'autres qui ont été reconduit au poste frontière d'Emsaead par l'organe chargé de lutter contre l'immigration clandestine.

L'organe chargé de lutter contre l'immigration clandestine en Libye a organisé lundi des convois routiers depuis Tripoli, dans l'ouest, vers la frontière avec l'Egypte, dans l'est du pays, pour renvoyer 600 ressortissants égyptiens en situation irrégulière, en coordination entre régions rivales libyennes. Une autorité affiliée au ministère de l'Intérieur du gouvernement basé à Tripoli.

De nombreux Egyptiens tentent chaque année de rejoindre l'Europe par la Méditerranée orientale en transitant par le territoire libyen, souvent au péril de leur vie. Des milliers d'autres y vivent cependant depuis des années, travaillant dans l'agriculture, le bâtiment ou le commerce, notamment dans la capitale et autour.

Jusque-là, ce sont les agences de l'ONU qui se chargeaient des rapatriements de réfugiés et de migrants. Mais depuis un accord passé récemment entre les autorités de l'Ouest, du Sud et de l'Est, c'est l'organe en charge des renvois au ministère de l'Intérieur qui pilote les opérations.

Selon, l'Organisation internationale pour les migrations, plus de 700 000 migrants sont présents sur le territoire libyen.