Ouganda : assassinat de deux touristes, les meurtriers tués

L’armée ougandaise annoncé mercredi avoir tué les combattants des ADF, groupe armé affilié au groupe Etat islamique ayant participé au meurtre d’un Britannique et d’une Sud-Africaine en voyage de noce ainsi que de leur guide ougandais le 17 octobre dans un parc du pays.

Le président ougandais Yoweri Museveni avait condamné un "acte lâche", promettant que les auteurs "paieraient de leur misérable vie".

Les rebelles auraient été neutralisé alors qu’ils circulaient dans le parc Queen Elizabeth dans l’ouest. Alors que l’armée ougandaise menait une opération mardi soir sur le lac Edouard, à la frontière avec la République démocratique du Congo.

Capture du chef des meurtriers

Le chef d'un groupe de rebelles ADF accusé d'avoir assassiné les deux touristes et leur guide en Ouganda a été capturé et est le "seul survivant" d'une opération qui a permis d'éliminer les six autres membres du commando, a annoncé jeudi l'armée ougandaise.

En juin, 42 personnes, dont 37 élèves, ont été tuées dans un lycée de l'ouest ougandais lors d'une attaque attribuée aux mêmes ADF. Ces rebelles ougandais sont actifs dans l’Est de la RDC depuis 1990 et sont accusés d'avoir massacré ces dernières années des milliers de civils en RDC et de mener des attaques jihadistes sur le sol ougandais.