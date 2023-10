RDC : des appréhensions à l'approche de la présidentielle - Rapport

Dans un rapport publié lundi, l'International Crisis Group tire la sonnette d’alarme à l’approche de la présidentielle de décembre en République démocratique du Congo. L'insécurité et des dysfonctionnements du processus électoral pourraient compromettre les efforts du pays visant à tracer un avenir plus démocratique et, à plus long terme, une voie pour sortir de la pauvreté et de la guerre.

Parmi les obstacles à la tenue d’une élection pacifique recensées par l’International Crisis Group, figurent : La montée des tensions politiques, le conflit entre l’armée et les rebelles du M23, les problèmes logistiques liés à l’organisation du scrutin ainsi que l’application d'une forme de loi martiale dans deux provinces de l'Est et la répression de manifestations.

L’attitude à venir des forces de sécurité lors du démarrage de la campagne électorale sera aussi scrutée.

Face à ces appréhensions, l’International Crisis Group demande à la commission électorale de faire preuve de transparence en vue, le cas échéant, de reporter les élections. Son rapport exhorte en outre Kinshasa à garder le contrôle de ses forces de sécurité.

Alors que la communauté internationale est appelée à encourager le gouvernement et l'opposition "à trouver des compromis sur les questions litigieuses et à se tenir prêts à offrir une médiation si les résultats sont contestés.