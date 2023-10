Afrique du sud : ouverture de l'enquête sur l'incendie qui a fait 76 morts

L'enquête sur l'incendie d'un immeuble d'habitation qui a tué 76 personnes en Afrique du Sud au mois d'août, a débuté jeudi. Ce drame a mis à nu les graves problèmes de pauvreté et de négligence dans certains quartiers de la ville la plus riche d'Afrique.

Le feu avait ravagé de nuit un immeuble de cinq étages dans le quartier de Marshalltown à Johannesburg, piégeant une grande partie des centaines de personnes qui s'y trouvaient et qui vivaient dans des conditions de surpopulation extrême.

La présidente du conseil municipal, Colleen Makhubele, avait auparavant laissé entendre que l'immeuble était occupé illégalement, ajoutant que la ville avait tenté à plusieurs reprises d'expulser les squatters de bâtiments désaffectés.

Rapulane Monageng, chef intérimaire des services d'urgence de Johannesburg, a fait la première déposition de l'enquête et a déclaré que les pompiers n'avaient trouvé aucun extincteur dans l'immeuble. Ils avaient tous été retirés des murs. Une grande lance d'incendie avait également été enlevée et le tuyau d'eau qui l'alimentait avait été transformé pour un "usage domestique", a-t-il déclaré.

Les portes de la principale issue de secours du bâtiment étaient fermées par des chaînes, les autres issues de secours étaient verrouillées et il n'y avait qu'une seule façon d'entrer et de sortir du bâtiment, a-t-il déclaré. L'intérieur du bâtiment était jonché de petits espaces de vie cloisonnés avec du contreplaqué et d'autres matériaux hautement inflammables, et des personnes vivaient dans les escaliers, les couloirs et les salles de bain.

L'enquête a été annoncée par le président sud-africain Cyril Ramaphosa au début du mois de septembre. Elle est supervisée par un groupe de trois membres, menés par le juge Sisi Khampepe, ancien juge de la Cour constitutionnelle. L'objectif est de découvrir la cause de l'incendie et de déterminer si quelqu'un doit être tenu pour responsable des 76 décès, dont au moins 12 enfants.

Les corps de 33 des 76 victimes de l'incendie n'ont toujours pas été réclamés par leurs proches et se trouvent toujours dans une morgue de Johannesburg deux mois plus tard, a déclaré un porte-parole du département provincial de la santé dans un communiqué envoyé jeudi à l'Associated Press.