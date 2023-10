Israël-Hamas : un bâtiment à Gaza détruit par une frappe israélienne

Une frappe aérienne israélienne a touché un immeuble résidentiel à Khan Younis, près d'un camp de déplacés, tôt jeudi, tuant au moins une personne et en blessant plusieurs autres, selon des journalistes de l'Associated Press sur place.

Les ambulances transportant les blessés se sont précipitées vers l'hôpital Nasser, dans le sud de la ville de Gaza.

Les équipes de secours à Gaza ont continué jeudi à rechercher des survivants après les frappes aériennes israéliennes intenses sur le quartier de Yarmouk, alors que la guerre entre Israël et le Hamas entre dans son 20e jour.

Cette guerre est la plus meurtrière des cinq guerres de Gaza pour les deux parties.

Le ministère de la santé de Gaza affirme que plus de 7 000 Palestiniens ont été tués au cours de la guerre - un chiffre qui inclut le bilan contesté d'une explosion dans un hôpital. Ce chiffre est plus de trois fois supérieur au nombre de Palestiniens tués lors de la guerre de Gaza qui a duré six semaines en 2014. Le bilan du ministère comprend plus de 2 700 mineurs et plus de 1 500 femmes.

Le ministère de la Santé de la bande de Gaza, gouvernée par le Hamas, a déclaré mercredi que plus de 750 personnes avaient été tuées au cours des dernières 24 heures, soit plus que les 704 tués de la veille. L'Associated Press n'a pas pu vérifier ce bilan de manière indépendante, et le ministère ne fait pas de distinction entre les civils et les combattants.

Selon le gouvernement israélien, les combats ont fait plus de 1 400 morts en Israël, pour la plupart des civils tués lors de l'attaque initiale du Hamas. Le Hamas détient également au moins 224 otages à Gaza, selon les forces de défense israéliennes.