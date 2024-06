Kenya : Prothéa, la première entreprise d'impression 3D de prothèses

Prothéa produit des prothèses imprimées en 3D depuis un an, jusqu'à présent, elle a produit plus de 100 pièces pour les amputés dans tout le Kenya.

L'équipement est hautement personnalisable, c'est pourquoi les personnes qui les utilisent disent qu'ils sont plus confortables que les prothèses traditionnelles.

Cordonnier de métier, Stephen Ochieng se rendait au travail depuis son domicile de Dandora lorsque sa vie a changé pour toujours.

"Je me rendais au travail depuis chez moi où nous prenions le train. Il y avait beaucoup de bousculade, car il y avait beaucoup de gens qui voulaient monter à bord du train. J'ai été poussé et je suis tombé sous le train. De là, j'ai été emmené à l'hôpital où J'ai été admis et ils ont constaté que les dégâts causés par le train étaient si graves qu'ils ont dû m'amputer les jambes", dit-il.

Après l’accident, il a d’abord essayé d’utiliser un fauteuil roulant. Mais c'était difficile à manœuvrer dans son quartier.

Il a ensuite commencé à expérimenter des prothèses de jambes, mais il lui a fallu du temps pour en trouver qui soient confortables.

"Après avoir souffert d'un fauteuil roulant dans les bidonvilles, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a initié aux prothèses. Même si j'avais eu la prothèse précédente, c'était très mouvementé dans la mesure où après avoir marché un peu, je ressentais beaucoup de douleur. C'est après ces luttes que j'ai ensuite découvert Prothea, qui fabrique des prothèses. Quand j'y suis allé, j'ai trouvé que leurs prothèses étaient très flexibles, très abordables, bon marché, très bonnes", dit-il.

Cindy Cherotich utilise également une prothèse fabriquée par Prothea. La jeune femme de 24 ans a perdu une jambe dans un accident de moto. Elle était passagère d'un vélo qui a été heurté par un camion.

Alors qu’elle était encore au lycée, la blessure a eu un profond impact psychologique. "En perdant une partie du corps, même l'image de soi change", dit-elle.

"Je mourais de dépression."

Les jambes prothétiques l’ont aidée à retrouver son indépendance.

Mais elle aussi a dû se battre avec un équipement qui n'était pas adapté à son usage.

"Celui que j'utilisais, celui avec le genou bloqué, je marchais, il était si raide et même quand je marchais plus vite comme je marche maintenant, cela m'empêchait de marcher plus vite. En même temps, le pied en lui-même n'était pas flexible par rapport à cela", dit-elle.

"Celui-ci est flexible et je suis à l'aise et en confiance pour marcher avec."

Selon les estimations de l’OMS, environ 5 millions d’Africains vivent avec une forme d’amputation d’un membre.

Le Dr Nick Were a fondé Prothea Kenya pour que les amputés comme Stephen et Cindy puissent avoir une meilleure qualité de vie.

C'est la première entreprise kenyane à réussir l'impression 3D de prothèses.

"En comparant la manière traditionnelle de fabriquer des prothèses et l'impression 3D, avec l'impression 3D, nous avons une personnalisation importante basée sur la numérisation du membre du patient. Cela augmente le confort du patient. Le deuxième est le temps que cela prend. Avec l'impression 3D, nous pouvons avoir la prothèse réalisée en 24 heures", explique le Dr Were.

Lorsqu'un patient arrive, ils vérifient le type de prothèse qui lui conviendrait le mieux, puis scannent la zone affectée à l'aide d'un smartphone et d'un logiciel appelé Ufit.

Après numérisation, le modèle est conçu sur un ordinateur puis envoyé à l'imprimante 3D pour le processus final d'impression.

Le logiciel Ufit est développé et détenu par Ugani, une société belge de technologie prothétique.

Ugani et Prothea se sont associés pour produire des prothèses imprimées en 3D, moins chères que les prothèses « traditionnelles ».

Traditionnellement, la prothèse au-dessus du genou coûterait environ 350 000 Ksh (3 500 $), tandis que la prothèse sous le genou coûterait environ 160 000 Ksh (1 600 $).

Cependant, l'impression 3D a réduit le coût à 140 000 Ksh (1 400 $) pour la prothèse au-dessus du genou et à 80 000 Ksh (800 $) pour la prothèse sous le genou.

Selon John Ondiege, chef du service orthopédique de l'hôpital national Kenyatta, l'impression 3D de prothèses permet de gagner beaucoup de temps, car elle est plus précise.

Mais il dit qu’il reste encore beaucoup de travail à faire pour s’assurer qu’un patient puisse l’utiliser correctement.

" L'avantage de l'impression 3D est que l'on peut produire la prothèse rapidement, le temps d'exécution est considérablement réduit. Un patient peut venir et en moins de deux heures, il est déjà entraîné à marcher. Il fait ce que nous appelons la démarche formation", dit-il.

"L'inconvénient est que le patient a parfois de grands espoirs, il veut en finir très vite, mais l'utilisateur de la prothèse doit utiliser la prothèse pendant un certain temps afin que vous puissiez voir les zones tolérables à la pression et les zones sensibles à la pression. ".

La technologie est importante dans la mesure où ils peuvent se rendre au domicile du patient si celui-ci ne peut pas se rendre à l'établissement, numériser l'image du membre affecté, la concevoir et la produire dans son établissement.