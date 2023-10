Maroc : l'application Taxi Sahbi redéfinit les habitudes de transport

On ne dira plus que les taxis au Maroc manquent de modernité. Un écran interactif multimédia, directement installé dans le véhicule, est désormais à disposition des chauffeurs. À l’origine de cette innovation, Itechia, qui a récemment lancé la tablette Taxi Sahbi (Taxi mon ami). Une tablette qui dispose d’un grand nombre de services et qui est prête à redéfinir les habitudes de transport des Marocains.

«C’est un média qui est installé à l’intérieur des taxis marocains et bientôt des taxis africains. C’est un média qui permet aux chauffeurs d’avoir un certain nombre d’applications, dont des appels téléphoniques, des applications GPS, des applications reliées à des portes monnaies électroniques et des applications reliées à des prises de courses. C’est un média qui permet aussi aux annonceurs d’adhérer à une nouvelle audience», explique Fahd Mekouar, directeur général d'iTechia.

Des centaines de chauffeurs de taxi ont déjà répondu à l’appel de l’innovation dans une volonté d’améliorer le service à bord. Au total, 800 taxis sont aujourd’hui équipés. En attendant de conquérir d’autres villes du Maroc et pays du continent.

«Taxi Sahbi aujourd’hui, c’est 800 taxis équipés de tablettes et nous sommes en cours de déploiement sur plusieurs villes. Aujourd’hui, nous sommes présents à Casablanca et à Rabat. Nous sommes en cours de déploiement sur d’autres villes, comme Tanger et Marrakech», explique Nadia, une employée.

En plus de la tablette, une application mobile a également vu le jour. Une solution pratique qui permet de gérer de manière efficace l’offre et la demande sur ce moyen de transport.

«Pour moi, il y a plusieurs avantages. Déjà, c’est très intuitif et ça me permet de gagner en temps, d’appeler le taxi avant même que je puisse descendre du bureau», explique un client.

«Beaucoup de choses ont changé depuis que j’utilise cette tablette. Il y a plusieurs avantages, comme les appels gratuits. Il y a aussi l’accès à internet, ce qui me permet d’utiliser l'application GPS Waze pour avoir une idée sur la circulation et les obstacles qui se trouvent sur le chemin, comme les embouteillages. Il y a aussi un code-barres qui permet aux passagers de le scanner pour nous laisser un commentaire sur le déroulement de leur course », explique un chauffeur de taxi.

L'introduction de la tablette et de l’application a radicalement amélioré l'efficacité et la transparence du service, offrant une expérience réinventée pour les passagers et les chauffeurs.