Ouganda : baisse de l'aide apportée aux réfugiés

En Ouganda, de nombreux réfugiés subissent de plein fouet la réduction de l'aide fournie par le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies. Pour joindre les deux bouts, Shukuru Muzaliwa Shifa s'est lancée dans la fabrication de savon : "Avant de fabriquer ce savon, plusieurs d'entre nous, des filles et des femmes, avaient rejoint de mauvais groupes de jeunes et [avaient fini par] se marier et tomber enceintes prématurément". raconte-t-elle.

La sécheresse, les catastrophes climatiques et la guerre en Ukraine sont autant de facteurs qui réduisent d'environ 50 % les fonds dont dispose le Programme alimentaire mondial des Nations unies. En conséquence, l'aide apportée aux réfugiés a subit des réductions drastiques, certains réfugiés sont même contraints de se livrer à des activités criminelles pour survivre.

Santo Asiimwe, employé du Programme alimentaire mondial, constate "que certains d'entre eux, vont jusqu'à vendre les biens de leur foyer. Si ils possèdent une chèvre, une tasse ou même une radio ou un téléphone, ils les vendent." Il ajoute : "la communauté d'accueil se plaint déjà que des réfugiés se faufilent dans leurs villages et les volent. C'est dire à quel point la situation est déplorable".

L'Ouganda est le pays africain qui accueille le plus de réfugiés et l'un des cinq premiers au niveau mondial, avec plus de 1,4 million de réfugiés en décembre 2022, selon les données de l'ONU.