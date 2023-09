Burkina : grande mobilisation en soutien au régime militaire

À Ouagadougou, au Burkina Faso, les partisans du capitaine Ibrahim Traoré étaient rassemblés vendredi pour le soutenir, un an après sa prise de pouvoir par un coup d'État.

Venus d’horizons divers, les manifestants ont pris d’assaut la Place de la nation, exprimant leur satisfaction quant à la gouvernance du régime militaire.

"Durant cette année, vraiment, on a vu beaucoup de changement. Il y a eu moins d’attaques, moins de déplacés et il - le capitaine Ibrahim Traoré- est en train d’emprunter un pas qui me va vraiment droit au cœur. Ouvrir des usines pour des jeunes et des burkinabè, vraiment ça, c’est vraiment incroyable" a déclaré Aïcha Ouedraogo une manifestante.

_"Un an, un bilan très satisfaisant et nul burkinabè ne peut dire le contraire puisque d’abord nous voyons ce que le capitaine a déjà fait et remettre beaucoup de villages en place, déjà c’est un acquis pour nous et on est fier de lui et nous lui faisons confiance et nous savons qu'on va gagner cette guerre contre les faiseurs du mal " ajoute_Maxime Zongo, partisan du régime militaire.

Organisé par la Coordination des Organisations de la société civile, la mobilisation était notamment axée sur le projet de nouvelle constitution envisagée par le capitaine Traoré.

Vendredi, le capitaine a déclaré qu'il prévoyait un "changement partiel" de la constitution du pays, affirmant à la télévision d'État que le texte actuel reflétait "l'opinion d'une poignée de personnes éclairées", au détriment des "masses populaires".