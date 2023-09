Algérie : un rapporteur de l'ONU appelle à gracier les condamnés du Hirak

Après une mission de 10 jours, un rapporteur spécial de l'ONU a appelé l'Algérie à gracier les personnes condamnées ou détenues pour leur participation au Hirak, et à assouplir les restrictions strictes imposées aux rassemblements et aux associations.

Clément Voule milite pour l'abrogation de l'article 87 bis du code pénal et un amendement de juin 2021 qui a permis d'élargir la définition du terrorisme. Cet article a été invoqué afin d'engager des poursuites contre des militants.

Le rapporteur a invité Alger à garantir les droits de sa population de se réunir et de s'associer librement, d'échanger des points de vue et de défendre des intérêts spécifiques, y compris en collaboration avec des partenaires à l'intérieur et à l'extérieur du pays.

Selon le Comité national pour la Libération des détenus, des dizaines de personnes, en lien avec le Hirak ou la défense des libertés individuelles, sont encore emprisonnées et des dizaines d'autres ont été condamnées. Le rapporteur sur les droits à la liberté de réunion pacifique et d'association présentera son rapport au Conseil des droits de l'homme en juin 2024.