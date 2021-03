Algérie : Sept manifestants libérés

Encadrés par des forces de l’ordre, ils étaient une centaine à s’être réunis devant le tribunal de Sidi Mohamed d’Alger. Ces manifestants réclamaient la libération de 7 protestataires, parmi lesquels des étudiants, arrêtés vendredi lors d’une marche contre le pouvoir.

"Nous sommes ici aujourd'hui pour nos frères : l'étudiant universitaire Abdel Nour et mon frère Mohamed Tadjadit, qui a été arrêté place Odan. C'est ce qu'on appelle un enlèvement et non une détention arbitraire, comme s'il s'agissait de terroristes. Ces actes de détention relèvent du terrorisme. Nous sommes venus ici aujourd'hui et nous ne nous arrêterons pas tant qu'ils ne seront pas libérés ", explique l'activiste Najib Khaimud.

Les manifestants arrêtés ont finalement été libérés dimanche. Les autres militants continueront, comme c’est le cas chaque vendredi depuis 2 ans, de réclamer un changement radical du système politique en place. Cette marche anti régime, appelée le Hirak, rassemble chaque semaine des milliers de personnes.