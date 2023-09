Séisme au Maroc : les architectes face aux dégâts à Marrakech

Des architectes évaluent les dégâts et des ouvriers enlèvent les décombres dans la médina historique de Marrakech, site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.

La vieille ville a été durement touchée par le tremblement de terre de vendredi. De nombreux bâtiments de la médina sont construits en pisé.

Le Maroc a annoncé jeudi le lancement d'un programme d'aide pour soutenir et reloger les habitants d'environ 50 000 bâtiments endommagés par le tremblement de terre dévastateur de la semaine dernière.

Le tremblement de terre de magnitude 6,8, le plus fort jamais enregistré au Maroc, a fait près de 3.000 morts et plus de 5.600 blessés depuis son déclenchement vendredi dernier dans la province d'Al-Haouz, au sud de la ville touristique de Marrakech.

Les sans-abri seront hébergés provisoirement dans des "structures conçues pour résister au froid et aux intempéries, ou dans des sites d'accueil dotés de toutes les commodités nécessaires", a indiqué le bureau royal dans un communiqué à l'issue d'une réunion présidée par le roi Mohamed VI.

Les autorités marocaines ont également ordonné l'octroi d'une aide d'urgence de 30 000 dirhams (près de 3 000 dollars) aux ménages touchés par la catastrophe, ajoute le communiqué.

Cette aide constitue la première étape d'un programme couvrant quelque 50 000 maisons qui se sont totalement ou partiellement effondrées lors du tremblement de terre.

Le nombre de personnes privées de leur logement par le séisme, qui a dévasté de nombreux villages entiers dans la région montagneuse de l'Atlas au Maroc, n'est pas connu.

Le bureau royal a déclaré que 140 000 dirhams (environ 13 600 dollars) seraient alloués pour les maisons complètement effondrées, en plus de 80 000 dirhams pour reconstruire les structures partiellement effondrées.