Séisme au Maroc : les riads face à un grand nombre d'annulations

Après le tremblement de terre au Maroc, les riads de Marrakech subissent des pertes dues aux annulations.

Marrakech possède un riche patrimoine architectural, et une grande partie a été endommagée lors du séisme de vendredi, le plus puissant jamais frappé dans ce pays d'Afrique du Nord. Mais à cause du tremblement de terre, les riads de la médina historique qui n'ont subi aucun dommage subissent également des pertes, car les touristes annulent leurs voyages, affirment les propriétaires d'entreprises.

"Nous avons beaucoup d'annulations, surtout pour des riads comme le nôtre qui n'ont pas de piscine", raconte Mehdi Benyahya, propriétaire d'un riad dans la médina historique.

"Destruction"

La main ridée de Fatima Sanoussi a tapoté dimanche le mur de la médina historique de Marrakech. Sa maison a pu résister au séisme de magnitude 6,8 qui a secoué le Maroc, mais beaucoup d’autres n’y sont pas parvenues.

"C'est ce que j'appelle du solide", a déclaré cette femme de 68 ans vêtue d'une jellaba jaune et d'un foulard noir sur la tête, avant de balayer la poussière et les pierres de l'arche menant à sa modeste maison.

Certaines parties de la médina de 700 hectares (1 730 acres) et son réseau de ruelles ont subi d'importants dégâts, avec des monticules de décombres et des bâtiments effondrés.

Les murs du XIIe siècle qui entourent la ville millénaire, fondée par la dynastie des Almoravides, ont également été en partie défigurés par la secousse.

La province d'Al-Haouz, site de l'épicentre du séisme, est celle qui a le plus souffert. Elle se trouve à environ 70 kilomètres (45 miles) au sud-ouest de Marrakech, la principale attraction touristique du Maroc.

"Après une catastrophe comme celle-ci, le plus important est de préserver la vie humaine", a déclaré Eric Falt, directeur régional de l'UNESCO pour le Maghreb.

"Mais nous devons également planifier immédiatement la deuxième phase, qui comprend la reconstruction des écoles et des biens culturels touchés par le tremblement de terre."

Patrimoine Mondial

Marrakech regorge de lieux inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'agence culturelle des Nations Unies depuis 1985.

La vaste place Jemaa el-Fna n'en est qu'une parmi d'autres : l'immense espace ouvert en bordure de la médina est connu, entre autres attractions, pour ses charmeurs de serpents et ses vendeurs de henné.

Quelques heures seulement après le séisme, Falt a conduit une équipe de l'UNESCO dans la médina pour inspecter les dégâts.

"Les dégâts sont bien plus importants que prévu", a-t-il déclaré.

"Il y a des fissures importantes sur le minaret emblématique de la Koutoubia, et le minaret de la mosquée de Kharbouch est presque entièrement détruit", a indiqué M. Falt.

A quelques mètres de cette mosquée endommagée de la place Jemaa el-Fna, des vendeurs attendant le passage des commerçants étaient assis sur leurs tabourets. De l’autre côté de la rue, un café des années 1960 est resté ouvert aux clients, malgré une grande fissure dans un mur intérieur.

Les remparts de la ville "ont également été endommagés à de nombreux endroits", a expliqué Falt.

"Mais le quartier le plus touché est le Mellah (l'ancien quartier juif), où les vieilles maisons ont été largement détruites."

Des maisons à un étage en pierre qui brillaient en rose au soleil ont été réduites en ruines. Des barres de fer et autres patchworks de fortune peuvent être vus ici et là pour soutenir les murs affaissés.

Riads renforcés

Les sites historiques de la ville ont certainement bénéficié des travaux de restauration ces dernières années et du savoir-faire des maîtres artisans dans l'art du tadelakt, l'application de couches d'enduits à base de chaux.

Mais cela n’a pas été le cas pour tous les bâtiments.

"Il y a de grandes disparités", estime le Français Sylvain Schroeder, propriétaire d'un riad dans le quartier de Grawa. Les dizaines de riads qui ornent la médina sont devenus un attrait majeur pour les touristes.

La tranquillité du riad de Schroeder avec ses carreaux de zellige aux couleurs vives contraste fortement avec la dévastation qui s'est abattue sur certains bâtiments voisins.

Il a déclaré que lorsque le séisme a frappé, "l'eau de la piscine a bougé, mais c'est tout. Tout le reste est intact".

Schroeder désigna les murs de la cour du riad avec son citronnier.

"Comme beaucoup de riads récemment restaurés, nous avons ici des charpentes en béton armé", a-t-il expliqué. "La structure a été renforcée."

C'est une autre histoire de l'autre côté de la rue étroite, où les murs d'un immeuble résidentiel semblaient sur le point de s'effondrer.

"Avec la moindre pluie, ils pourraient s'effondrer comme un château de cartes", a déclaré Schroeder.