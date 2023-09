Tahar Ben Jelloun : "Macron a été maladroit avec le Maroc"

Au lendemain d'un message vidéo du président français au peuple marocain après le séisme, l'écrivain franco-marocain Tahar Ben Jelloun, proche du roi Mohammed VI, estime que "le président Macron a progressé", malgré son obsession pour la perspective algérienne :

"Jusqu'à récemment, le président Macron n'avait pas une très grande sensibilité pro-marocaine, pour dire les choses. Il était tout à fait obsédé par l'optique algérienne et bon... Et là, avec ce discours, cette adresse qu'il adresse au Maroc, au peuple marocain, je trouve qu'il a fait un progrès."

En l'absence d'une demande d'aide directe, la France s'est engagée lundi à verser cinq millions d'euros à des organisations humanitaires opérant déjà au Maroc.

Tahar Ben Jelloun a attribué cette tension bilatérale à la “maladresse” d’Emmanuel Macron : "Il a compris que finalement, d'abord, le Maroc est un Etat souverain, que le roi est un chef d'Etat responsable et qui sait ce qu'il fait et que par conséquent, il n'y a pas à polémiquer sur l'aide ou pas aide. Le principal, c'est qu'il a exprimé la solidarité de la France avec le peuple marocain, avec les gens qui souffrent, avec les blessés, avec les victimes. Et ça, c'est important, c'est la moindre des choses pour un chef d'Etat qui, en principe, devrait avoir davantage d'expressions de ce genre avec le Maroc que plutôt des silences ou des maladresses."

L’écrivain marocain a longtemps critiqué le fait que Macron semble saboter les relations diplomatiques franco-marocaines, autrefois stratégiques et de longue date, et ce, pour apaiser l’Algérie : "Macron a peur de l'Algérie, point à la ligne. Il a peur de ses réactions. Il a peur de sa politique. Il sait très bien qu'au moindre petit écart, elle rappelle l'ambassadeur, elle fait le scandale. Bon, mais moi, je lui dis simplement, modestement, de mon point de vue, que l'Algérie ne donnera rien à la France et continuera à exercer la rente mémoriale à l'infini. Ça, c'est sûr et certain, parce que elle a deux pays qu'elle déteste, c'est le Maroc et la France."

Les relations entre le Maroc et la France, ancienne puissance coloniale où vit une importante diaspora marocaine, sont tendues depuis qu’Emmanuel Macron s’efforce de se rapprocher de l’Algérie qui a rompu en 2021 ses relations diplomatiques avec Rabat, accusé d « actes hostiles ».

Le Maroc reproche aussi à la France de ne pas reconnaitre la « marocanité » du Sahara occidental, contrôlé à près de 80 % par le Maroc.