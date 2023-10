Kenya : Ruto va demander un prêt d'un milliard de dollars à la Chine

Le président du Kenya, William Ruto, va demander à la Chine un prêt d'un milliard de dollars pour achever des projets de construction de routes qui sont au point mort. Il prévoit dans ce contexte, de se rendre à Pékin à la fin du mois, selon son une déclaration de son adjoint dans sur une radio locale.

Le plan de Ruto comprend également une demande d'allongement de la durée des prêts existants. Les prêts chinois, qui s'élèvent aujourd’hui à plus de 8 milliards de dollars, ont été utilisés par le gouvernement de l'ancien président Uhuru Kenyatta pour construire des infrastructures telles que des routes, mais bon nombre de ces projets ont été interrompus car les entrepreneurs n'étaient plus payés.

"Si nous obtenons un milliard de dollars, nous pourrons donner à ces personnes (entrepreneurs) l'argent qui leur est dû afin qu'elles puissent revenir. Ainsi, même si nous payons la dette, les routes seront terminées", a déclaré le vice président kenyan Rigathi Gachagua.

L'Afrique était au cœur de l'ambitieuse initiative Belt and Road du président Xi Jinping, lancée en 2013 pour recréer l'ancienne route de la soie et étendre l'influence géopolitique et économique de la Chine par le biais du développement d’infrastructures mondiales.

Le gouvernement kényan consacre environ la moitié de ses recettes au remboursement des dettes qui arrivent à échéance, selon des données officielles, ce qui pèse sur ses finances. La situation a été aggravée par les remboursements de la dette extérieure, dans un contexte de forte dépréciation de la monnaie kenyane.

Le cabinet a ordonné à tous les ministères de réduire de 10 % leur budget mardi, tandis que le bureau du président a imposé certaines restrictions sur les voyages à l'étranger des fonctionnaires afin de limiter les dépenses.

Premier créancier du pays, Pékin est désormais solidement implanté sur le plus important marché de consommation d'Afrique de l'Est.