Méditerranée : des migrants africains secourus au large de la Libye

Des migrants ont été secourus en Méditerranée, lors de deux opérations menées vendredi par un navire de Médecins sans frontières. Au total, 258 candidats au départ vers l’Europe.

De nombreuses familles syriennes et des mineurs non accompagnés, des Égyptiens, des Bangladais et plusieurs Subsahariens, principalement du Soudan du Sud. Leur embarcation de fortune était en péril au nord des côtes libyennes.

Au moins 162 personnes se trouvaient à bord de la première embarcation qui était presque en train de couler. Alors que le second bateau secouru était en bois et rempli de 96 personnes.

"Nous procédons à un examen, un examen médical, et c'est notre priorité pour voir les besoins de base, bien sûr, et pour rendre les gens plus à l'aise. Ensuite, nous commençons à établir une relation de confiance avec eux, en écoutant leurs histoires. Nous essayons de commencer par documenter toute forme d'esclavage, de torture, de traitement inhumain, de travail forcé.", a expliqué Karam Alhindi, médiateur culturel de MSF.

Plusieurs rapports des Nations unies ont fait état de violations généralisées et systématiques des droits de l'homme et d'abus à l'encontre des migrants en Libye.

Alors que les restrictions imposées par le gouvernement italien rendent difficiles les opérations de sauvetage de migrants en mer ces derniers mois selon les organisation humanitaires.