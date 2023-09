Libye : plus de 2 000 morts à Derna dévastée par la tempête Daniel

La tempête méditerranéenne Daniel a provoqué des inondations dévastatrices en Libye qui ont emporté des quartiers entiers et détruit des maisons dans plusieurs villes côtières de l’est de ce pays d’Afrique du Nord.

On craint qu'au moins 2 000 personnes soient mortes, a déclaré lundi l'un des dirigeants du pays lors d'une interview télévisée.

Les destructions semblent les plus importantes à Derna, une ville autrefois aux mains des extrémistes islamiques dans le chaos qui s'est emparé de la Libye depuis plus d'une décennie et l'a laissée avec des infrastructures en ruine et inadéquates.

La Libye reste divisée entre deux administrations rivales, l’une à l’est et l’autre à l’ouest, chacune soutenue par des milices et des gouvernements étrangers.

Le nombre confirmé de morts suite aux inondations du week-end s'élevait à 61 lundi soir, selon les autorités sanitaires.

Mais ce décompte n’inclut pas Derna, devenue inaccessible.

Beaucoup craignaient que de nombreuses personnes disparues, qui se comptent par milliers, soient également emportées par les eaux.

Une vidéo publiée en ligne par des habitants de la ville montre une dévastation majeure.

Des zones résidentielles entières ont été rasées le long d’une rivière qui descend des montagnes jusqu’au centre-ville.

Des immeubles d'habitation à plusieurs étages qui se trouvaient autrefois loin de la rivière se sont partiellement effondrés dans la boue.

Dans un entretien téléphonique avec la chaîne de télévision al-Masar lundi, le Premier ministre Ossama Hamad, du gouvernement de l'est de la Libye, a déclaré que 2 000 personnes seraient mortes à Derna et que des milliers seraient portées disparues.

Il a déclaré que Derna avait été déclarée zone sinistrée.

Ahmed al-Mosmari, porte-parole des forces armées du pays basées dans l'est, a déclaré lors d'une conférence de presse que le nombre de morts à Derna avait dépassé les 2 000.

Selon lui, entre 5 000 et 6 000 personnes seraient portées disparues.

Al-Mosmari a attribué la catastrophe à l'effondrement de deux barrages voisins, provoquant une crue soudaine mortelle.