Soudan : un marché visé par des raids aériens à Khartoum

Les combats continuent de faire rage à Khartoum. Dimanche, au moins 46 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées dans des frappes aériennes sur la capitale.

Selon un comité de résistance, les bombardements menés par des avions militaires ont visé le marché de Goro dans le sud de Khartoum, l'un des plus populaires. Il est connu pour accueillir d'importants déploiements de troupes des FSR. Après les frappes les blessés ont été transférés vers l'hôpital de Bachair, l'un des tout derniers encore en fonctionnement dans la capitale.

L'armée dirigée par le général Al-Burhane a démenti toute implication dans ces raids, après des accusations des forces de soutien rapide.

Depuis le 15 avril, l'armée soudanaise et les FSR se battent pour le contrôle de la capitale et d'autres villes, des hostilités qui ont déjà fait des milliers de morts et près de cinq millions de déplacés et réfugiés selon des ONG. L'issue diplomatique au conflit est rompue malgré plusieurs tentatives menées entre autres par l'Union africaine.

Cette dernière n'arrive pas réconcilier les deux parties accusée d'être proche des paramilitaires.