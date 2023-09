Séisme au Maroc : l’aide humanitaire s’organise

Alors que les secours tentent de trouver des survivants après le séisme, la population marocaine s’organise pour apporter de l’aide humanitaire.

Dans cette zone montagneuse du haut Atlas, ce camion chargé d’aide humanitaire, se dirige vers Ouirgane. Ce petit village reculé a lui aussi été touché par le séisme qui a frappé le Maroc vendredi soir. Et dans cette zone difficile d’accès l’aide qui arrive au compte-goutte, est la bienvenue.

" Ici, on manque de médicaments, surtout pour le diabète et la tension artérielle. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de ces maladies et jusqu'à présent nous n'avons pas reçu ce genre d'aide. C'est tout ce que nous demandons aux autorités, de s'occuper de ces gens et de voir ce qui leur manque" explique Yassine Benhnia, habitant du village de Ouirgane.

Cette catastrophe a provoqué un élan de solidarité chez les Marocains. Beaucoup n’ont pas hésité à se rendre dans les hôpitaux pour donner du sang. D’autres s’organisent et apportent des vivres aux victimes.

"Notre initiative est le fruit d'une collaboration entre un groupe d'associations de la ville d'Al Houcaima et la mairie de Beni Bouayach. Les jeunes se sont réunis pour collecter des dons en argent, en nourriture, certains ont également donné des couvertures", explique Hicham al-Faquih, membre de l'association Beni Bouayach à Al Houcaima.

Les autorités marocaines, débordées par l’ampleur de la catastrophe, ont commencé à dresser des tentes comme ici dans le Haut-Atlas. Dans cette région, des villages ont été entièrement détruits par le séisme.

"Un projet de décret a été créé et vise à prendre des mesures urgentes au profit de la population et des zones affectées par le tremblement de terre", a déclaré Mustapha Baitas, porte-parole du gouvernement marocain.

Malgré l’ampleur de ce tremblement de terre, le Maroc n’a pas officiellement lancé d’appel à l’aide internationale.