Séisme au Maroc : le bilan provisoire s'élève à 1 037 morts

Au moins 1037 personnes ont péri dans un puissant séisme qui a frappé le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi, provoquant d'énormes dégâts et semant la panique à Marrakech, haut lieu du tourisme, et plusieurs autres villes, selon un nouveau bilan officiel.

Le Centre marocain pour la recherche scientifique et technique (CNRST) a indiqué que l'épicentre du séisme enregistré à 23H11 heure locale (22H11 GMT) a été localisé dans la commune d’Ighil, de la province d'Al-Haouz, au sud-ouest de la ville Marrakech, destination très prisée de touristes étrangers.

Le bilan provisoire du violent séisme qui a frappé le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi est monté à 1 037 morts, selon le ministère de l'Intérieur.

La secousse a également fait 1 204 blessés « dont 721 sont dans un état critique », a indiqué le ministère dans un communiqué. Le précédent bilan faisait état de 820 morts et 672 blessés.

Le centre régional de transfusion sanguine à Marrakech a appelé les habitants à se rendre samedi dans ses locaux pour donner leur sang pour les blessés.

Plus d'un tiers des morts (394) ont été recensées à Al-Haouz, épicentre du séisme et à Taroudant (271) plus au sud, a précisé la même source.

Il s'agit du plus puissant séisme à frapper le royaume à ce jour.

Selon des images reproduites par les médias et sur les réseaux sociaux et des témoins, le tremblement de terre a provoqué d'importants dégâts dans plusieurs villes.

Des images ont montré une partie d'un minaret qui s'est effondrée sur la célèbre place Jemaa el-Fna, coeur battant de Marrakech, faisant deux blessés.

Outre Marrakech, la secousse a été ressentie à Rabat, Casablanca, Agadir et Essaouira, semant la panique parmi la population. De nombreuses personnes sont sorties dans les rues de ces villes, craignant l'effondrement de leurs habitations, selon des images diffusées sur les réseaux sociaux.