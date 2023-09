Afrique du Sud : décès de l'ancien leader zoulou, Mangosuthu Buthelezi

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, a annoncé le décès de l'ancien leader zoulou, prince Mangosuthu Buthelezi, à l’âge de 95 ans.

Au départ membre du parti historique au pouvoir, le Congrès national africain (ANC), il a créé le parti nationaliste Inkatha Freedom (IFP) en 1975. Le parti Inkatha qu’il dirige pendant plus de quarante ans mène des guerres territoriales meurtrières avec les militants de l’ANC dans les townships à majorité noire des années 1980 et 1990. Les violences font plus de 5.000 morts.

Orateur charismatique, le chef zoulou questionne les stratégies anti-apartheid de l'ANC et considère que Nelson Mandela alors en prison affaiblit les positions noires.

Buthelezi est accusé d'avoir de cette façon joué le jeu du pouvoir blanc en incitant, juste avant les élections historiques de 1994, les violences contre l'ANC qui auraient pu faire dérailler le mouvement de libération contre l'apartheid.

Mangosuthu Buthelezi a toujours farouchement nié avoir collaboré avec le régime blanc, menant, malgré les controverses, une carrière politique à la longévité remarquable, depuis l'apartheid jusqu’à l'avènement de la démocratie.