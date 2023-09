Palestine : Jéricho attend son inscription au patrimoine mondial

L'ancienne ville de Jéricho, située à l'extrémité ouest de la vallée du Jourdain, juste au nord de la mer Morte, en Cisjordanie, attend une décision de l'UNESCO pour savoir si elle sera reconnue comme site du patrimoine mondial.

Mais déjà, le comité culturel des Nations unies estime qu'il existe des preuves archéologiques montrant que la ville, également connue sous le nom de Tell es-Sultan, est l'une des plus anciennes de la planète.

"Le site est entré dans la phase d'évaluation pendant un an et demi, et nous avons réussi à obtenir une recommandation du Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS), l'organe consultatif du Comité du patrimoine mondial. L'inscription du site sur la Liste du patrimoine mondial est considérée comme une réalisation nationale pour la Palestine.", explique Ahmad Rajoob, directeur général du patrimoine mondial au ministère du tourisme et des antiquités.

L'Autorité palestinienne a proposé la candidature de Tel Jericho, au titre de site du patrimoine mondial de l'UNESCO, en raison de son importance en tant que point de repère essentiel de l'histoire et de la culture humaines. Quelque 10 000 ans après sa fondation.

"Le site de Tel Sultan est connu comme la plus ancienne ville fortifiée du monde. Il contenait une tour circulaire massive, en plus de murs défensifs fortifiés pour protéger le site. Une telle construction n'aurait pu être réalisée sans la présence d'un souverain et d'une communauté organisée sur le site. Ce bâtiment représente un effort collectif de la part des habitants du site. À cette époque, les gens construisaient des maisons circulaires, dont certaines étaient construites sous le niveau du sol, tandis que d'autres étaient construites au-dessus du niveau du sol", a déclaré Wael Hamamra, Directeur des Antiquités à Bethléem.

Le site a fait l'objet de fouilles pendant plus d'un siècle et a livré les vestiges d'une ville fortifiée qui se présente comme la plus ancienne colonie habitée en permanence sur la planète.

C'est là que le Josué biblique aurait mené les Israélites dans leur célèbre bataille après 40 ans d'errance dans le désert du Sinaï.