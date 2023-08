Russie : le président Poutine n'assistera pas aux funérailles d'Evguéni Prigojine

Le président Vladimir Poutine n'a pas l'intention d'assister aux funérailles d'Evgueni Prigojine, a déclaré le Kremlin, à la suite d'informations selon lesquelles le chef mercenaire qui a défié l'autorité du dirigeant russe serait enterré mardi.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, n'a pas voulu dire où et quand le chef de la compagnie militaire Wagner Group serait enterré, ajoutant qu'il ne pouvait pas commenter une cérémonie familiale privée.

Le média Fontanka de Saint-Pétersbourg et d'autres médias ont déclaré que Prigojine, 62 ans, pourrait être enterré dès mardi au cimetière Serafimovskoye de la ville, qui a été utilisé pour des enterrements militaires de haut niveau.

D'importants cordons de police ont encerclé le cimetière, où sont également enterrés les parents de M. Poutine, mais aucune cérémonie n'a eu lieu dans l'immédiat et des patrouilles de police plus nombreuses ont été observées dans d'autres cimetières de la ville.

Plus tard dans la journée, des funérailles ont été organisées au cimetière du Nord de Saint-Pétersbourg pour le chef de la logistique de Wagner, Valery Chekalov, qui est mort dans l'accident du 23 août aux côtés de Prigojine. Plusieurs corbillards ont été vus quittant le hall central utilisé pour les cérémonies commémoratives pour se rendre au cimetière de Beloostrovskoye, dans la banlieue de la ville, mais ils sont repartis plus tard.

Le secret absolu et la confusion qui ont entouré les funérailles de Prigojine et de ses principaux lieutenants reflètent le dilemme auquel est confronté le Kremlin, alors que les spéculations vont bon train sur le fait que l'accident est probablement une vendetta pour sa mutinerie.

Tout en essayant d'éviter une cérémonie pompeuse pour l'homme qualifié de traître par Poutine pour sa rébellion, le Kremlin ne pouvait pas se permettre de dénigrer Prigojine, qui a reçu la plus haute distinction russe pour avoir dirigé les forces de Wagner en Ukraine et qui était idolâtré par de nombreux faucons du pays.

Prigojine : "un homme d'affaires talentueux ... au destin difficile"

Les commentaires de Vladimir Poutine sur la mort de Prigojine reflètent cette position prudente. Il a noté la semaine dernière que les dirigeants de Wagner avaient "apporté une contribution significative" aux combats en Ukraine et a décrit Prigojine comme un "homme d'affaires talentueux" et "un homme au destin difficile" qui avait "commis de graves erreurs dans la vie" mais "obtenu les résultats dont il avait besoin - à la fois pour lui-même et, lorsque je l'interrogeais à ce sujet, pour la cause commune, comme au cours de ces derniers mois".

Bien que tous deux originaires de Saint-Pétersbourg, Prigojine et le dirigeant russe n'étaient pas connus pour être particulièrement proches.

Prigojine, un ancien détenu qui a gagné des millions et son surnom de "chef de Poutine" grâce à de lucratifs contrats de restauration du gouvernement, a servi les intérêts politiques du Kremlin et a contribué à accroître l'influence de la Russie en envoyant ses mercenaires en Syrie, en Libye, en République centrafricaine et dans d'autres pays.

"Wagner, un élément clé pour le Kremlin ?"

Wagner, l'un des éléments les plus compétents des forces de Moscou, a joué un rôle clé en Ukraine, où il s'est emparé du bastion de Bakhmut, dans l'est de l'Ukraine, à la fin du mois de mai.

Sergei Markov, un analyste politique, a noté que Prigojine est devenu une figure légendaire pour ses partisans qui sont de plus en plus critiques à l'égard des autorités.

"Les funérailles de M. Prigojine soulèvent la question de la communication entre le système bureaucratique du gouvernement russe, qui n'a pas beaucoup de potentiel politique, et le segment patriotique politiquement actif du public russe", a déclaré M. Markov.

Le comité d'enquête, principal organe d'investigation criminelle du pays, a officiellement confirmé la mort de M. Prigojine dimanche.

Le comité n'a pas précisé ce qui avait pu provoquer la chute de l'avion d'affaires de M. Prigojine quelques minutes après son décollage de Moscou à destination de Saint-Pétersbourg. Juste avant le crash, M. Prigojine revenait d'un voyage en Afrique, où il cherchait à développer les activités de Wagner Group.

Le second de Prigojine, Dmitry Utkin, un officier du renseignement militaire à la retraite qui a donné au groupe de mercenaires un nom inspiré de son propre nom de guerre, fait également partie des dix personnes décédées dans l'accident.

Une évaluation préliminaire des services de renseignement américains a conclu qu'une explosion intentionnelle avait provoqué l'écrasement de l'avion, et les responsables occidentaux ont évoqué une longue liste d'ennemis de Poutine qui ont été assassinés. Le Kremlin a rejeté les allégations occidentales selon lesquelles le président serait à l'origine du crash, les qualifiant de "mensonges absolus".

L'accident s'est produit exactement deux mois après que Prigojine a lancé une rébellion contre les dirigeants militaires russes. Ce chef brutal et profane a ordonné à ses mercenaires de s'emparer du quartier général militaire de la ville de Rostov-sur-le-Don, dans le sud du pays, avant d'entamer une marche sur Moscou. Ils ont abattu plusieurs avions militaires, tuant plus d'une douzaine de pilotes.

Poutine a dénoncé la révolte comme une "trahison" et a promis de punir ses auteurs, mais quelques heures plus tard, il a conclu un accord selon lequel Prigojine mettait fin à la mutinerie en échange d'une amnistie et de l'autorisation pour lui et ses troupes de s'installer au Belarus.

Le sort de Wagner, qui a joué jusqu'à récemment un rôle de premier plan dans la campagne militaire russe en Ukraine et a été impliqué dans un certain nombre de pays d'Afrique et du Moyen-Orient, est incertain.

M. Poutine a déclaré que les soldats de Wagner pourraient signer un contrat avec l'armée russe, s'installer au Belarus ou se retirer du service.

Plusieurs milliers d'entre eux ont été déployés au Belarus, où ils se trouvent dans un camp situé au sud-est de la capitale, Minsk.