Éphéméride : un an depuis la mutinerie de Prigojine contre Poutine

Il y a un an le chef des mercenaires de Wagner Evgueni Prigojine lancait sa brève rébellion armée en Russie, défiant directement le pouvoir de Vladimir Poutine.

Prigojine et son armée s'étaient emparés d'un quartier général militaire dans le sud et entamé leur "marche pour la justice" en direction de Moscou, dans le but d'évincer les dirigeants du ministère de la Défense.

Quelques heures plus tard, l'opération était annulée à la suite d'un accord d'amnistie négocié par le président biélorusse Alexandre Loukachenko.

Deux mois après ces événements , un avion transportant Prigojine et ses principaux associés s'est écrasé lors d'un vol entre Moscou et Saint-Pétersbourg, tuant les sept passagers et les trois membres d'équipage.

Une première évaluation des services de renseignement américains avait conclu à une explosion intentionnelle à bord de l'avion, mais M. Poutine avait qualifié de "mensonge absolu" toute allégation d'implication du Kremlin dans la mort de M. Prigojine.