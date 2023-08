Zimbabwe : Emmerson Mnangagwa réélu pour un second mandat

Le président zimbabwéen, Emmerson Mnangagwa, 80 ans, a été réélu pour un second mandat, à l'issue d'un scrutin qui a connu d'importants dysfonctionnements et dont la régularité a été mise en cause par les observateurs ainsi que par l'opposition, a annoncé samedi la commission électorale.

M. Mnangagwa a obtenu 52,6 % des voix, a déclaré la Commission électorale du Zimbabwe lors d'une annonce faite tard dans la nuit à Harare, la capitale.

Le principal leader de l'opposition, Nelson Chamisa, qui a dénoncé des "fraudes" pendant le vote; a obtenu 44 % des voix.

Le résultat sera probablement examiné de près après que les observateurs électoraux ont soulevé des questions sur l'environnement électoral dans la période précédant le scrutin et ont signalé une atmosphère d'intimidation à l'encontre des partisans de M. Chamisa.

L'élection devait se dérouler sur une seule journée, mercredi dernier, mais le vote a été prolongé jusqu'à jeudi après des retards et des problèmes liés à l'impression des bulletins de vote.