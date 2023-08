Zimbabwe : la victoire du président Mnangagwa célébrée par ses partisans

Des partisans célèbrent la victoire du président zimbabwéen Mnangagwa lors d'un scrutin contesté.

Le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a remporté un second mandat, ont annoncé samedi les autorités électorales, mais l'opposition a rejeté le résultat d'un vote qui, selon les observateurs internationaux, n'a pas respecté les normes démocratiques.

Mnangagwa, 80 ans, a remporté 52,6 % des voix contre 44 % pour son principal adversaire, Nelson Chamisa, 45 ans, selon les résultats officiels annoncés par la Commission électorale du Zimbabwe (ZEC).

Le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a été réélu pour un second et dernier mandat de cinq ans, samedi en fin de journée, selon des résultats annoncés bien plus tôt que prévu, à la suite d'un nouveau scrutin troublé dans ce pays d'Afrique australe dont l'histoire est jalonnée d'élections violentes et contestées.

Le porte-parole d'un parti d'opposition a déclaré, dans les minutes qui ont suivi la proclamation de la victoire de M. Mnangagwa, qu'il rejetterait les résultats, les jugeant "assemblés à la hâte sans vérification appropriée".

La victoire de M. Mnangagwa signifie que le parti ZANU-PF a conservé la direction du gouvernement qu'il a détenue pendant les 43 années de l'histoire du Zimbabwe, depuis que le pays a été rebaptisé à la suite de l'indépendance de la minorité blanche en 1980.

Le Zimbabwe n'a connu que deux dirigeants au cours de cette période, l'autocrate Robert Mugabe, qui a longtemps été au pouvoir, et M. Mnangagwa.