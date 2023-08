Zimbabwe : le président Mnangagwa vote et prône la paix

Le président sortant zimbabwéen Emmerson Mnangagwa était attendu dans sa ville natale de Kwekwe dans le centre du pays afin de voter lors du scrutin présidentiel de ce mercredi.

Il brigue un second mandat face Nelson Chamisa, après une campagne entachée par la répression de l’opposition, les craintes de fraude électorale et la colère de l’opinion publique face à la crise économique.

_"La paix, la paix, la paix et l'équité, pendant avant et après, la paix, la paix. [...]_Cette fois-ci, il y a eu plus de prise de conscience que par le passé, je pense que nous aurons un taux de participation plus élevé cette fois-ci. D'ailleurs, nous avons maintenant plus de 6 millions de personnes inscrites sur les listes électorales, alors que la dernière fois nous n'en avions qu'environ 5 millions, donc il y a (inaudible) un million de plus. Et je pense que cette fois-ci, il y a eu beaucoup de publicité.", a déclaréEmmerson Mnangagwa, président du Zimbabwe.

Le candidat âgé de 80 ans a déposé son bulletin de vote dans l’urne avant de se réjouir du nombre d’inscrits sur les listes électorales. Le président zimbabwéen s’est montré confiant vis-à-vis du taux de participation.

Les retards dans l'ouverture de certains bureaux de vote, en particulier dans la capitale, bastion de l'opposition, ont suscité des inquiétudes de la part de l'opposition.