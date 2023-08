L'Érythrée qualifie les perturbateurs de festivals de "racailles"

Des voitures enflammées, des affrontements violents, des dizaines de personnes arrêtées. Alors que l'un des pays les plus répressifs du monde fête ses 30 ans d'indépendance, des festivals organisés par la diaspora érythréenne en Europe et en Amérique du Nord ont été attaqués par des exilés que le régime considère comme des "réfugiés".

Les personnes qui ont fui ce pays de la Corne de l'Afrique affirment que les violences contre les festivals en Allemagne, en Suède et au Canada sont des protestations contre un gouvernement répressif qui a été décrit comme la "Corée du Nord de l'Afrique". Certains prétendent que les recettes des festivals pourraient soutenir le gouvernement.

Des centaines de milliers de personnes ont fui l'Érythrée au fil des ans, beaucoup se lançant dans les déserts du Soudan puis d'Afrique du Nord pour tenter d'atteindre l'Europe.

Le président Isaias Afwerki, âgé de 77 ans, dirige l'Érythrée depuis qu'elle a obtenu son indépendance de l'Éthiopie au terme d'une longue guérilla. Il n'y a pas d'élections. La presse n'est pas libre. Les visas de sortie sont obligatoires. Selon les groupes de défense des droits de l'homme et les experts des Nations unies, de nombreux jeunes sont contraints d'effectuer un service militaire sans date de fin.

Les violences qui ont émaillé certains festivals érythréens témoignent de l'amère division de la diaspora entre les partisans du gouvernement et leurs enfants - souvent protégés par des passeports étrangers - et les exilés qui craignent pour leurs proches restés au pays.

Le gouvernement érythréen parle durement de ceux qui fuient et accuse l'Occident d'essayer d'affaiblir le pays en le dépeuplant. Vendredi, le ministre de l’Information, Yemane Gebremeskel, a affirmé que les attaques contre les festivals faisaient partie de cette stratégie.

"La complicité dans les tentatives de perturbation de festivals érythréens vieux de plusieurs décennies par des voyous étrangers reflète l'échec lamentable de la racaille de l'asile", a-t-il déclaré dans un message publié sur les médias sociaux. Il a ensuite critiqué la "représentation déformée" des "événements joyeux" de la communauté.

Beyene Gerezgiher, un membre de la communauté érythréenne en Europe qui dirige une organisation visant un changement de régime en Érythrée, a déclaré à l'Associated Press qu'un groupe distinct appelé Brigade Nhamedu avait été créé l'année dernière pour contrer ce qu'il appelle le discours de haine et la propagande de guerre du gouvernement. Le mot "Nhamedu" signifie être prêt à se battre et à se sacrifier.

"Notre mouvement a aidé et participé aux récents rassemblements contre le soi-disant festival érythréen", a-t-il écrit dans un courriel. En vue d'un changement de régime, le nouveau groupe prévoit d'agir par le biais de la "démocratie légale", en partageant des informations avec la communauté internationale et en "perturbant la situation", a-t-il déclaré.

Il a qualifié les commentaires du ministre érythréen de l'Information d'"habituels et risibles".

Certains Érythréens et les médias soutenus par l'État ont attribué les attentats de Stockholm, de Toronto et de la ville allemande de Giessen en partie aux Tigréens du nord de l'Éthiopie. C'est là que les forces érythréennes se sont jointes à l'armée éthiopienne pour mener une guerre de deux ans contre les forces tigréennes, jusqu'à ce qu'un accord de paix soit conclu en novembre. Les forces érythréennes ont été accusées de certaines des pires atrocités, notamment de viols collectifs.

Kassa Hailemariam, défenseur de nombreux Tigréens basé aux États-Unis, a déclaré à l'AP qu'il était "ridicule d'accuser les Tigréens d'être à l'origine du mouvement érythréen mondial contre le dictateur séculaire d'Asmara", la capitale de l'Érythrée. "Nous ne faisons pas partie de ce mouvement !"

À Giessen, le mois dernier, la police allemande a déclaré qu'au moins 22 agents avaient été blessés lorsque des personnes lançant des bombes fumigènes et des bouteilles ont tenté de forcer l'entrée d'un festival. Des dizaines de personnes ont été arrêtées.

À Stockholm, ce mois-ci, les médias suédois ont rapporté qu'un millier de manifestants avaient pris d'assaut un festival, incendiant des stands et des voitures et utilisant des pierres et des bâtons comme armes, faisant au moins 52 blessés. La police a indiqué que plus de 100 personnes avaient été arrêtées.

"Ce n'est pas un festival. Ils enseignent à leurs enfants un discours de haine", a déclaré un manifestant, Michael Kobrab, à la chaîne suédoise TV4. Le week-end dernier, les autorités de Toronto ont annulé un festival érythréen après que des affrontements ont conduit plusieurs personnes à l'hôpital.

D'autres festivals se sont déroulés sans incident, et certains Érythréens continuent de partager des vidéos montrant des foules dansant et agitant le drapeau national, ainsi que des messages de défi et de paix.

Le gouvernement érythréen encourage ouvertement les membres de la diaspora à contribuer financièrement à ses activités dans leur pays. Lundi, le ministère de l'Information a publié un article sur les Erythréens vivant en Autriche, qui ont été invités par des diplomates à "assumer la responsabilité opportune de participer et de contribuer au succès des initiatives de développement national".

Cependant, les citoyens vivant à l'étranger doivent prouver au gouvernement qu'ils ont payé une taxe de 2% sur les revenus gagnés à l'étranger s'ils veulent obtenir des services tels que le renouvellement de leur passeport, ce qui a été critiqué. Les personnes qui fuient l'Érythrée sans visa de sortie et qui souhaitent revenir doivent payer la taxe et signer un "formulaire de regret", selon le rapport du département d'État américain sur les droits de l'homme dans le pays.

L'Érythrée, dont la population est estimée à moins de 5 millions d'habitants, est l'un des pays les plus pauvres du monde et l'un des plus fermés. Selon la Banque mondiale, la pauvreté semble être très répandue, mais les informations actualisées font défaut. Les données d'enquête les plus récentes, datant de 1996/97, indiquent un taux de pauvreté de 70%.

Les groupes de défense des droits affirment que les autorités érythréennes maintiennent les citoyens du pays dans un état de préparation à la guerre, bien qu'elles aient fait la paix avec l'Éthiopie en 2018.

Dans un rapport diffusé lundi, un enquêteur indépendant de l'ONU sur les droits de l'homme a déclaré que certaines familles sont laissées dans le dénuement car les autorités érythréennes utilisent les expulsions et les confiscations pour forcer les gens à faire leur service militaire et punir les réfractaires à la conscription.

Le rapport de Mohamed Babiker indique que les réfugiés et les demandeurs d'asile érythréens font état de tortures, de violences sexuelles, de travail forcé et d'autres conditions abusives pendant le service national obligatoire.

Le ministre érythréen de l'Information a qualifié mercredi ce rapport de "fallacieux".