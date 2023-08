Kenya : pourquoi la tension monte contre le président Ruto ?

Ces derniers mois, le Kenya a connu une vague de manifestations contre les taxes et le coût de la vie déjà élevé. La coalition d'opposition Azimio a confirmé la mort d'au moins 30 personnes, reprochant à la police d'avoir eu recours à une force excessive pour réprimer les manifestations.

Africanews s'est entretenu avec Timothy Simwa, un journaliste local, qui a fait le lien entre la protestation et la défiance des Kényans à l'égard de la nouvelle taxe imposée par le régime du président Ruto.

« Mais au moins sur la question du coût de la vie dans le pays à l'heure actuelle, les deux parties semblent être d'accord sur la question de savoir comment s'attaquer à cette situation. La loi de finances, promulguée par le président, a suscité de nombreuses controverses, du moins d'après les sondages d'opinion. De nombreux Kényans y sont opposés. » a déclaré le journaliste.

Le gouvernement maintient que les manifestants sont utilisés par les leaders de l'opposition pour pousser à la formation d'une coalition. Les médias n'ont pas été épargnés, les représentants du gouvernement affirmant qu'ils sympathisent avec l'opposition. Les médias réfutent ces allégations.

« Le président William Ruto, le gouvernement et les médias ont entretenu une sorte de relation glaciale avant même d'accéder au pouvoir. Le président et son camp ont eu le sentiment de ne pas bénéficier d'une couverture équitable de la part de l'opposition pendant les campagnes et, dès leur entrée en fonction, ils n'ont pas hésité à dire aux médias qu'ils n'aimaient pas la façon dont ils se conduisaient. Ils estiment que les médias sont partiaux. Mais les propriétaires de médias estiment également que le président et son administration ont été vindicatifs dans la manière dont ils ont agi. Et à certains moments, ils ont même affirmé qu'ils avaient ignoré de manière flagrante l'article 34 de la Constitution, qui donne aux médias la liberté d'opérer sans aucune forme de contrôle, en particulier de la part de l'État. » a ajoutéTimothy Simwa, journaliste chez K24.

Les pourparlers sont en cours de préparation, le gouvernement et l'opposition devant se rencontrer pour mettre fin aux protestations. L'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo devrait diriger les négociations dans les semaines à venir. Mais certains Kényans ont exprimé des doutes à ce sujet.

« Et sur la question de savoir si le dialogue qui sera mené par le président nigérian à la retraite Olusegun Obasanjo portera ses fruits. Il s'agit simplement d'attendre et de voir. Mais il est juste de mentionner que certains Kenyans sont encore sceptiques quant à la viabilité de cette idée, compte tenu du fait qu'en 2018, le président de l'époque, Uhuru Kenyatta et le leader de l'opposition Raila Odinga se sont serré la main et ont conclu une sorte d'accord qui, pour ceux qui le pensent, n'a jamais rien donné de tangible, du moins pour leurs partisans. » a expliqué le journaliste.

Les tensions politiques au Kenya devraient s’intensifier à l’avenir, le gouvernement a accusé l'ancien président Uhuru Kenyatta d'avoir parrainé les manifestations de l'opposition. Ce dernier a réfuté ces accusations.

Le gouvernement actuel a retiré tous les détails de la sécurité de l'ancien dirigeant, y compris sa famille élargie.