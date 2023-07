Kenya : l'opposition réclame justice pour les victimes de la répression

L’opposition kényane rend hommage à ses partisans tués lors de la répression des manifestations contre la vie chère et de nouvelles taxes.

Au moins 30 personnes sont mortes alors que plusieurs autres ont été blessées. La police est accusée d’usage excessif de la force.

"La police abuse excessivement de sa force. Il y a plusieurs preuves. Je me demande pourquoi ils sont félicités. C'est pourquoi je pleure autant. Pourquoi les félicite-t-on ? Ils tuent leur propre peuple. La brutalité est trop grande. Où allons-nous en tant que nation ? Où allons-nous ? Je pleure en tant que mère de cette nation, cela ne devrait pas arriver. Il s'agissait d'une manifestation très pacifique. Vous auriez pu attendre et recevoir leur pétition et écouter ce qu'ils voulaient", a déclaré Zamzam Mohammed Chimba, membre du Parlement du Kenya.

L’opposition kényane avait appelé mercredi à l’organisation des veillées dans les lieux où les manifestations ont eu lieu. Occasion pour la coalition Azimio de réclamer justice.

"Nous demanderons justice au niveau local et international pour ces héros blessés et tués. Ces personnes qui ont été abattues de sang froid en juillet sont des héros et des patriotes. Tout ce qu'ils demandaient, c'était d'avoir une nation juste, équitable et bienveillante, où leurs plaintes seraient prises au sérieux dans le but de créer une nation plus parfaite. ", a déclaré Kalonzo Musyoka , Membre de la coalition d'opposition.

Mardi, le président Kényan avait déclaré être disponible pour rencontrer Raila Ondinga, le leader de l’opposition.