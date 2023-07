USA : un gala de charité en l'honneur de Whitney Houston à Atlanta

Le deuxième gala annuel en l’honneur de Whitney Houston se tiendra début août.

La chanteuse emblématique aurait eu 60 ans cette année.

Pour l’occasion, des fonds seront récoltés grâce à une vente aux enchères, au profit de la fondation de la défunte chanteuse qui a pour but d’aider les jeunes.

Appelé Legacy Love, l’événement mettra en scène Bebe Winans et Kim Burrell, deux amis proches de Whitney Houston ainsi que son frère Gary qui avait effectué plusieurs tournées avec elle en tant que choriste.

Organisé par l'exécuteur testamentaire de la défunte chanteuse, mais aussi par Sony et Primary Wave Music, le gala se déroulera à l’hôtel Saint Regis d’Atlanta.

Whitney Houston est décédée en février 2012 à l'âge de 48 ans.

Elle a crée la Fondation pour les Enfants en 1989. Cette dernière a pour objectif d’autonomiser les jeunes en fournissant des ressources aux enfants mal logés, en octroyant des bourses d'études et en collectant des fonds pour des organisations caritatives telles que le Children's Defense Fund.

Parmi les enchères, les futurs acquéreurs pourront retrouver la robe lavande que Dolly Parton portait lorsqu'elle a chanté "I Will Always Love You" lors de l'émission spéciale "100 Greatest Love Songs of Country Music", "100 meilleures chansons d'amour country en 2004".

Rappelons que Dolly Parton était l’auteure originale de cette chanson rendue célèbre par Whitney Houston.