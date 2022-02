10 ans après sa disparition : Whitney Houston, une voix éternelle

10 ans après sa disparition tragique, le 11 février 2012, à l'âge de 48 ans, Whitney Houston est plus que jamais une icone internationale. Sa musique reste toujours une référence dans le monde entier.

En 1985, Whitney Houston faisait sensation avec la sortie de son première album. Le début vers les sommets et la gloire pour la native de Newark, dans le New Jersey. Une carrière couronnée par les comme "The Greatest Love of All", ″I Will Always Love You" et "I Wanna Dance With Somebody" qui sera ensuite ravagée par la consommation de drogues et un mariage tumultueux.

"On se souviendra toujours de Whitney pour sa voix unique qui a donné une portée supplémentaire à la musique populaire" explique Gerrick Kennedy, auteur de "Didn't We Almost Have It All", une exploration du génie et de la célébrité de Whitney Houston. "Elle est\_ aujourd'hui une source d'inspiration pour beaucoup d'artistes. Sa façon de chanter est étudiée, elle est aussi imitée.Cette voix fait partie de son héritage tout comme sa générosité. Il ne faut pas oublier qu'elle a aidé à faire avancer la cause des femmes."_

Un biopic en 2022

Whitney Houston n'a jamais cherché à jouer de sa célébrité. Elle voulait rester elle-même. Dans une interview légendaire, elle clamait haut et fort : "Je ne veux pas être une diva, Je suis juste Whitney\_."_ Pourtant elle a été l'une des artistes les plus vendues du milieu des années 1980 à la fin des années 1990. Elle a écoulé plus de 200 millions de disques dans le monde entier au cours de ses 25 ans de carrière et a remporté de nombreuses récompenses. Une carrière unique jusqu'à ce que son image soit écornée par une consommation abusive de drogues et des rapports conflictuels avec les médias .

"Whitney est arrivée à une époque où c'était difficile de faire sans la presse." reconnait son biographe, Gerrick Kennedy. "Elle ne pouvait pas dire : 'Je ne veux plus parler'. Cela ne marchait pas comme ça. C'était l'époque des tabloïds, du début d'Internet et des chaines d'informations 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tout cela à sans doute contribué à son effondrement."

Whitney Houston, à jamais l'actrice du film "Bodyguard" sorti en 1992 devrait être à nouveau à l'affiche du grand écran trente ans plus tard... Un biopic autorisé est annoncé au cinéma avant la fin de l'année.