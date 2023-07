Royaume-Uni : les sculptures noires de Thomas J. Price entrent au musée

A côté de sculptures de figures mythiques de l’histoire occidentale, un artiste contemporain britannique afro descendant expose des œuvres qui célèbrent des Noirs « de tous les jours».

Au musée Victoria et Albert de Londres, Thomas J. Price propose une exposition qui vient s’ajouter à l’exposition permanente de l’établissement. Il met ainsi en parallèle deux modèles de représentation bien distincts mais dont la cohabitation est peut-être nécessaire.

"Lorsque j'étais à l'école d'art, les œuvres présentées ici sont en grande partie des œuvres auxquelles je faisais référence en termes de puissance ou de ce qu’on nous appris être prestigieux. Le fait de ne voir personne me ressembler au milieu de ces gens m'a accompagné dans mon voyage d'exploration de nos systèmes de valeurs au Royaume-Uni et ailleurs.", a expliquéThomas J. Price, artiste.

L'équilibre des pouvoirs est en train de changer au V&A.

Il n'est plus nécessaire d'être un riche homme blanc ou une déesse grecque pour être commémoré par une statue au musée. Les œuvres de Thomas J. Price confrontent les figures du 21ème siècle à celles des 17, 18 et 19èmes.

"Je pense que mes œuvres tentent vraiment de nous sensibiliser au pouvoir, aux systèmes de pouvoir, à la manière dont la valeur est construite et à la manière dont cette construction est maintenue. Ces œuvres sont des personnages fictifs, elles critiquent donc déjà l'idée du portrait, cette idée que la narration d'un individu singulier est si importante qu'elle l'élève au-dessus de tous les autres." , a expliqué Thomas J. Price, artiste.

Si les visages et les poses des statues semblent familiers, aucune d'entre elles n'est inspirée d'une personne en particulier.

Il s'agit de composites de différents visages et corps, inspirés par la communauté noire britannique, souvent dessinés numériquement avant que Price ne les transforme en argile et en bronze.

"Son travail n'a pas pour but d'exalter les individus, il ne s'agit pas de portraits. Il s'agit de la personne de tous les jours. Il s'agit de nous tous. Et en cela, il s'agit simplement d'un travail qui vous donne le sentiment d'être apprécié, respecté, entendu et vu. Et ce que j'espère vraiment, c'est que tous ceux qui visiteront ces galeries se sentiront ainsi.", a dit Melanie Vandenbrouck, commissaire d'exposition.

Parmi ses œuvres, la représentation de la femme en bronze de "Moments Contained", qui se tient debout, les mains dans les poches, est exposée dans la cour à l'extérieur du musée.

Cette statue de 2 mètres de haut parle d'"un sentiment de confiance contenu et d'une compréhension intrinsèque de sa propre valeur. Il ne s'agit pas d'essayer de dominer et de conquérir" a expliqué l'artiste.

L'exposition Thomas J Price au V&A est présentée dès maintenant et se poursuivra jusqu'en mai 2024.