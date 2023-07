Le Kenya et l'Iran renforcent leurs liens bilatéraux

Les présidents iranien Ebrahim Raïssi, et kényan William Ruto, se sont engagés à renforcer les liens entre leurs deux pays mercredi à Nairobi, première étape d’une tournée africaine inédite du dirigeant iranien.

Alors que Téhéran cherche de nouveaux alliés, pour contourner les sanctions, américaines, William Ruto a décrit l'Iran comme étant un partenaire stratégique essentiel du Kenya, déclarant lors de la conférence de presse : " Aujourd'hui, le président Raïssi et moi-même avons signé cinq protocoles d'accord de coopération dans les domaines de l'information, de la communication des technologies, de la pêche, de la santé animale et des produits de l'élevage, ainsi que des mesures en faveur des investissements. Ces protocoles permettront d'améliorer et d'approfondir nos relations bilatérales dans la perspective de la croissance et du développement durables de nos deux pays".

A l’issue de son entretien avec William Ruto, M. Raïssi a déclaré que les discussions avaient reflété "la détermination" des deux pays à "étendre leurs coopérations économique, commerciale, politique et culturelle". Le dirigeant iranien a également pris la parole pour dénoncer l'isolation imposée à son pays par les puissances occidentales : "Malgré toutes les menaces et les sanctions imposées par nos adversaires, nous avons réussi à accomplir des progrès dans de multiples domaines et, aujourd'hui, nous pouvons qualifier l'Iran de plaque tournante de la technologie. Nous avons réussi à surmonter les sanctions actuelles et à nous hisser à un niveau de développement plus élevé dans différents domaines."

Ebrahim. Raïssi, doit ensuite se rendre en Ouganda, où il rencontrera son homologue Yoweri Museveni, puis au Zimbabwe, pour s'entretenir avec le président Emmerson Mnangagwa.