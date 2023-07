Kenya : la croissance démographique, une aubaine ?

C’est dans le quartier de Kawangware, l’un des plus grands bidonvilles de Nairobi que vit et travaille Diana Dakitari. La jeune mère de 24 ans gagne sa vie en vendant des frites dans la rue. Une vie précaire qu’elle attribue notamment à la hausse de la population kényane. Le pays compte désormais 53 millions d’habitants, ce qui, selon elle, accentue les pénuries alimentaires.

" À cause de la hausse du nombre d'habitants dans le monde, il est devenu très difficile pour nous d'obtenir de la nourriture. C'est pourquoi nous dépendons des donateurs pour pouvoir nous nourrir", explique la jeune mère.

Tout le monde ne partage pas l’avis de la jeune femme. Pour certains experts, cette croissance démographique est une aubaine pour l’économie.

"Récemment, nous avons franchi le cap des 8 milliards d'habitants dans le monde. L'Afrique y contribue de manière significative. Il y a peu, nous étions 800 millions d'habitants, mais aujourd'hui, nous dépassons le milliard d'habitants. Mais ce qui est unique avec la population africaine, c'est que tandis que d'autres régions ont une population en déclin, en Afrique, nous avons la population qui croît le plus rapidement. Cela a entraîné une hausse du nombre de jeunes, ce qui nous donne l'occasion d'exploiter le dividende démographique", explique Jackson Chekweko, directeur exécutif de Reproductive Health Uganda (RHU).

Pour d’autres experts, notamment à l’ONU, une forte croissance démographique pourrait avoir un impact sur la qualité de vie des habitants. Et cela pourrait se traduire par un accès plus difficile à l’éducation, au logement ou aux soins de santé.

"Une population croissante pose bien sûr un défi dans certains domaines. De nombreux pays se sont fixé des objectifs de développement très ambitieux. Ils ont décidé de répondre aux besoins de la population en termes d'éducation, de soins de santé, de logement, de nourriture, d'eau, d'énergie et de sécurité. Ils veulent créer le plein-emploi pour la population et une population croissante peut accroître les enjeux de ces efforts. Il est plus difficile d'atteindre ces objectifs, de réaliser le progrès social, et cela peut également s'accompagner de pressions croissantes sur l'environnement", explique Michael Herrmann, conseiller économique au Fonds des Nations unies pour la population.

La population mondiale a récemment franchi la barre des 8 milliards d'habitants et, selon l’ONU, ce chiffre devrait atteindre 9,7 milliards d'ici 2050.