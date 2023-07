Nigeria : au moins 24 villageois tués dans une attaque à Akpuuna

Des hommes armés ont tué 24 villageois dans une région reculée du centre-nord du Nigeria, ont annoncé les autorités dimanche, soulevant de nouvelles inquiétudes quant aux problèmes de sécurité que connaît actuellement ce pays d'Afrique de l'Ouest.

Les hommes armés sont arrivés samedi dans le village d'Akpuuna, dans le district d'Ukum de l'État de Benue, et ont abattu les villageois avant de s'enfuir de la zone, selon Tersoo Kula, porte-parole du gouverneur de l'État de Benue.

La police a attribué l'attaque à un "gang de miliciens", une référence courante aux groupes armés dans les régions du nord-ouest et du centre du Nigeria, durement touchées, où la violence armée a coûté la vie à des milliers de personnes au cours de l'année écoulée.

Catherine Anene, porte-parole de la police de Benue, a déclaré que huit corps avaient été retrouvés sur les lieux. Des responsables locaux, dont le législateur Ezra Nyiyongo, ont déclaré qu'il y avait au moins 24 morts et plusieurs autres blessés.

"Les mots me manquent pour exprimer mon choc et ma sympathie aux familles des disparus", a déclaré M. Nyiyongo en publiant les noms des personnes tuées.

Le gouverneur de Benue, Hyacinth Iormem Alia, a déclaré que l'attaque n'avait pas été provoquée et a ordonné aux agents de sécurité de traquer les suspects, a déclaré son porte-parole Kula.

"Le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour mettre en place des mesures visant à enrayer ces phénomènes et à empêcher qu'ils ne se reproduisent", a déclaré M. Kalu.

De telles attaques sont courantes dans de nombreuses régions du nord du Nigeria, où les éleveurs locaux se sont affrontés par le passé avec les agriculteurs pour un accès limité à la terre et à l'eau. Plus de 100 personnes ont été tuées cette année dans les violences dans la seule région de Benue. Les arrestations sont rares après les tueries.

Selon Emmanuel Udende, qui représente le village au Sénat nigérian, les tireurs ont opéré pendant plus de deux heures sans l'intervention des forces de sécurité. Son commentaire fait écho aux inquiétudes concernant la sécurité des villageois dans de nombreux points chauds où les forces de sécurité nigérianes sont bien plus nombreuses et mieux armées.